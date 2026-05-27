Pogledajte scene iz centra Zagreba: Muškarac hodao po žici na visini od 30 metara

Na glavnom zagrebačkom trgu brojni su građani ostali iznenađeni kada su vidjeli muškarca koji hoda po žici na visini od 30 metara. Naime, radi se o pripremama za Cest is the d'best - međunarodnom uličnom festivalu koji se održava od 28. do 31. lipnja.

Na čak sedam lokacija diljem grada ovaj će festival okupiti više od 400 plesača, likovnih umjetnika, glazbenika i performera.

