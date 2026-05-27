Svakoga sata jedna osoba u Hrvatskoj doživi srčani zastoj: 'Brza reakcija je ključna'

Otprilike svakoga sata, u Hrvatskoj jedna osoba doživi srčani zastoj te od 100 oboljelih preživi tek pet do deset, upozorava Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice koji u srijedu, 27. svibnja, organizira besplatnu javnu edukaciju za građane o pružanju prve pomoći.

KBC Sestre milosrdnice besplatnu edukaciju organizira ispred centralne zgrade bolnice na Vinogradskoj cesti 29, od 9 do 11 sati, a povodom Međunarodnog dana Hitne medicine.

Građani će imati priliku naučiti kako prepoznati srčani zastoj, pravilno reagirati kod gušenja, postaviti osobu u bočni položaj te započeti postupak oživljavanja do dolaska hitne medicinske pomoći.

Iz KBC-a Sestre milosrdnice upozoravaju da u Hrvatskoj otprilike svakoga sata jedna osoba doživi srčani zastoj te da od 100 oboljelih preživi tek pet do deset. Brza reakcija prolaznika često odlučuje o ishodu, a automatski vanjski defibrilatori dostupni su na javnim mjestima u gradu. Kartu njihove raspoređenosti moguće je pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

"Tvoja reakcija može biti nečiji novi početak", poručuju iz KBC-a Sestre milosrdnice.

