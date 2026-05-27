VRUĆE U GRADU

Navijački okršaj uoči velikog finala: Letjele čaše, tacne, stolice, intervenirala policija

Navijački okršaj uoči velikog finala: Letjele čaše, tacne, stolice, intervenirala policija
Foto: Screenshot/X/Thecasualsultra

Društvenim mrežama se širi snimka okršaja navijača u Leipzigu

27.5.2026.
8:16
Crystal Palace i Rayo Vallecano u Leipzigu će odlučiti o osvajaču Konferencijske lige. Oba kluba love svoj prvi europski naslova, a strasti su uzavrele već dan prije utakmice.

Društvenim mrežama se širi snimka okršaja navijača u Leipzigu. U kafićima u centru grada letjele su stolice i čaše, došlo je do tučnjave dvije skupine navijača, a morala je intervenirati i interventan policija te je uhićeno 10-ak osoba koje su kratko zadržane u pritvoru zbog remećenja javnog reda i mira, pišu engleski mediji.

 

 

Jedna skupina su definitivno navijači Crystal Palace koji su stigli iz Londona, a nije sigurno s kojom su se skupinom sučelili. Iako su mnogi izvijestili da je riječ o navijačima Raya, pojedine ultras stranice na društvenim mrežama piše kako se radi o skupini huligana iz Leipziga, možda one Lokomotive Leipzig ili pak kluba Chemie Leipzig

 

 

Za Crystal Palace i Rayo Vallecano ovo je povijesna utakmica. Niti jedni niti drugi navijači ne pamte ovakav europski uspjeh i u Leipzigu će se boriti za prvi europski naslov kao i za plasman u Europsku ligu sljedeće sezone.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
