Navijački okršaj uoči velikog finala: Letjele čaše, tacne, stolice, intervenirala policija

Crystal Palace i Rayo Vallecano u Leipzigu će odlučiti o osvajaču Konferencijske lige. Oba kluba love svoj prvi europski naslova, a strasti su uzavrele već dan prije utakmice.

Društvenim mrežama se širi snimka okršaja navijača u Leipzigu. U kafićima u centru grada letjele su stolice i čaše, došlo je do tučnjave dvije skupine navijača, a morala je intervenirati i interventan policija te je uhićeno 10-ak osoba koje su kratko zadržane u pritvoru zbog remećenja javnog reda i mira, pišu engleski mediji.

Jedna skupina su definitivno navijači Crystal Palace koji su stigli iz Londona, a nije sigurno s kojom su se skupinom sučelili. Iako su mnogi izvijestili da je riječ o navijačima Raya, pojedine ultras stranice na društvenim mrežama piše kako se radi o skupini huligana iz Leipziga, možda one Lokomotive Leipzig ili pak kluba Chemie Leipzig.

— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) May 26, 2026

Za Crystal Palace i Rayo Vallecano ovo je povijesna utakmica. Niti jedni niti drugi navijači ne pamte ovakav europski uspjeh i u Leipzigu će se boriti za prvi europski naslov kao i za plasman u Europsku ligu sljedeće sezone.