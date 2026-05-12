Skup sport /

UEFA žestoko kaznila dva kluba zbog navijačkog incidenta na utakmicama protiv Crystal Palacea

Foto: Henning von Jagow/imago sportfotodienst/Profimedia

12.5.2026.
23:35
Hina
Disciplinska komisija Europske nogometne federacije (UEFA) kaznila je ukrajinski Šahtar i ciparski AEK iz Larnake zbog diskriminirajućeg ponašanja njihovih navijača na utakmicama Konferencijske lige protiv Crystal Palacea.

Ciparski klub je kažnjen sa 50.000 eura i djelomičnim zatvaranjem stadiona za sljedeću domaću europsku utakmicu zbog nedoličnog skandiranja navijača tijekom utakmice osmine finala s Palaceom u ožujku.

S druge strane Šahtar je kažnjen sa 30.000 eura zbog nedoličnog transparenta za vrijeme utakmice protiv engleskog kluba koja je igrana u Krakovu. Šahtar je također kažnjen sa 4.000 eura zbog vatrometa.

Djelomično zatvaranje stadiona suspendirano je na uvjetni rok od dvije godine.

Crystal Palace će igrati protiv Rayo Vallecana u finalu Konferencijske lige 27. svibnja u Leipzigu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
