UEFA žestoko kaznila dva kluba zbog navijačkog incidenta na utakmicama protiv Crystal Palacea

Disciplinska komisija Europske nogometne federacije (UEFA) kaznila je ukrajinski Šahtar i ciparski AEK iz Larnake zbog diskriminirajućeg ponašanja njihovih navijača na utakmicama Konferencijske lige protiv Crystal Palacea.

Ciparski klub je kažnjen sa 50.000 eura i djelomičnim zatvaranjem stadiona za sljedeću domaću europsku utakmicu zbog nedoličnog skandiranja navijača tijekom utakmice osmine finala s Palaceom u ožujku.

S druge strane Šahtar je kažnjen sa 30.000 eura zbog nedoličnog transparenta za vrijeme utakmice protiv engleskog kluba koja je igrana u Krakovu. Šahtar je također kažnjen sa 4.000 eura zbog vatrometa.

Djelomično zatvaranje stadiona suspendirano je na uvjetni rok od dvije godine.

Crystal Palace će igrati protiv Rayo Vallecana u finalu Konferencijske lige 27. svibnja u Leipzigu.

