Sada je sve poznato: Evo protiv koga Hajduk može igrati u prvom pretkolu

Hajduk je Dinamovim osvajanjem duple krune s drugog mjesta izborio prvo pretkolo Europske lige. To za klub iz Splita znači nominalno lakši put do Europe jer imaju "pravo" na jedno ispadanje.

No, veliki je plus za Hajduk i činjenica da su u prvom pretkolu nositelji, pa su tako izbjegli susret protiv Dinama iz Kijeva, Šerifa iz Tiraspola ili Qarabaga.

Kao nositelj Hajduk pak može za protivnika dobiti Žilinu iz Slovačke, Universitate Cluj, Aluminij iz Slovenije, Derry iz Irske, islandski Vestri ili Vojvodinu.

Susret sa srpskom momčadi svakako bi bio najteži ispit, kako zbog kvalitete, tako i zbog sigurnosnih pitanja koja dolaze kada se susretnu momčadi iz Hrvatske i Srbije.

Hajduk će svog protivnika saznati 16. lipnja, a dan kasnije će odmah znati i protiv koga će igrati ako eventualno izbori plasman u drugo pretkolo.

With 🇲🇩 Sheriff winning the 🏆 Cup, all 12 teams in 🟠 UEL Q1 are now confirmed!



🇸🇰 Žilina remains the first below the seeding line.



👉 Full HOURLY analysis of UEFA seeding positions, projected paths and probabilities in 2026/27 available in our 🕹️ Simulator. — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 24, 2026