EUROPSKA LIGA /

Sada je sve poznato: Evo protiv koga Hajduk može igrati u prvom pretkolu

Sada je sve poznato: Evo protiv koga Hajduk može igrati u prvom pretkolu
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Hajduk će svog protivnika saznati 16. lipnja, a dan kasnije će odmah znati i protiv koga će igrati ako eventualno izbori plasman u drugo pretkolo.

Hajduk je Dinamovim osvajanjem duple krune s drugog mjesta izborio prvo pretkolo Europske lige. To za klub iz Splita znači nominalno lakši put do Europe jer imaju "pravo" na jedno ispadanje.

No, veliki je plus za Hajduk i činjenica da su u prvom pretkolu nositelji, pa su tako izbjegli susret protiv Dinama iz Kijeva, Šerifa iz Tiraspola ili Qarabaga.

Kao nositelj Hajduk pak može za protivnika dobiti Žilinu iz Slovačke, Universitate Cluj, Aluminij iz Slovenije, Derry iz Irske, islandski Vestri ili Vojvodinu.

Susret sa srpskom momčadi svakako bi bio najteži ispit, kako zbog kvalitete, tako i zbog sigurnosnih pitanja koja dolaze kada se susretnu momčadi iz Hrvatske i Srbije.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
