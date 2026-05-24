LEGENDA

Boban o značaju nogometa za njega: 'Da zamislim zadnje trenutke, mislio bih o svakom dodiru lopte'
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Predsjednik Dinama je u razgovoru s britanskim veleposlanikom govorio o značaju nogometa za njegov život, ali i o Hrvatskoj

24.5.2026.
12:09
Sportski.net
Nakon što je osvojio duplu krunu Dinamo je u svom salonu ugostio britanskog veleposlanika Javeda Patela. U razgovoru s Patelom predsjednik Dinama Zvonimir Boban pričao je o značaju nogometa za njega.

"To je svojevrsno čudo. Nevjerojatno je kakve smo uspjehe imali od naše neovisnosti. Vjerujem da je generacija '98 stvorila vrstu kulta i generacije koje su dolazile poslije nas na isti način su se postavljale - fighterski i ambiciozno. Trebaš ti dobiti Hrvatsku, to je ono što hoću reći. To je ta genetika, tu se rađaju vrhunski talenti koji žele nešto bitno postići, a neki prije su im pokazali da se to može", rekao je Boban o uspjehu Hrvatske kao male zemlje prije nego što se bacio na komentiranje poraza.

"Mrzim poraze, ali vjerujem da se od njih najviše nauči, ako smo odgovorni i skromni da ih prihvatimo na pravi način. Jer ako nismo, ako ih ne prihvatimo na pravi način, nećeš ništa od njih naučiti. S druge strane, da parafraziram Billa Shanklyja (legendarni škotski trener op.a.), 'Ako nas ne možeš istrpiti kada gubimo i kada igramo neodlučeno, onda nas nemoj voljeti ni kada pobjeđujemo'", kazao je predsjednik Dinama koji je otkrio što za njega znači nogomet:

"Recimo da zamislim zadnje trenutke svoga života, vjerojatno bih mislio o svakom svom dodiru lopte. Moja žena, moja djeca... Eto, to je nogomet za mene, čisto da shvatite težinu, težinu života s nogometom i težinu života za nogomet", rekao je Boban prije nego što je zaželio sreću Engleskoj na Svjetskom prvenstvu uz opasku kako će im u prvom kolu ipak biti teško budući da igraju protiv Hrvatske.

