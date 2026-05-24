Dok su neki slavili Dinamovu duplu krunu, drugi su je iskoristili za gnjusan potez: Livaja ponovno meta

Dinamo je u subotu odigrao 0-0 protiv Lokomotive u trivijalnoj utakmici koja je bila samo uvertira za veliku feštu i proslavu duple krune.

Dinamovi igrači najprije su se popeli na sjever kako bi se zahvalili najvjernijim navijačima, prije nego što su izašli pred Maksimirski stadion, gdje su se zahvalili općem puku. I dok je većina navijača slavila taj veliki uspjeh – prvi u potpunoj demokraciji za koju su se godinama borili – dio navijača ipak je odlučio pokvariti ugođaj.

Oni su se odlučili na već (ne)popularan potez koji je započela Armada te su zamijenili stihove pjesme Freed from Desire sa stihom "Umri Livaja". Stvarno sramotan potez za inače prekrasnu noć za zagrebačke Plave.

Sramotan potez pogledajte OVDJE.