SRAMOTNO /

Dok su neki slavili Dinamovu duplu krunu, drugi su je iskoristili za gnjusan potez: Livaja ponovno meta

Dok su neki slavili Dinamovu duplu krunu, drugi su je iskoristili za gnjusan potez: Livaja ponovno meta
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Livaja je kapetan najljućeg Dinamovog rivala, no zazivanje smrti vraća nogomet u puno tmurnija vremena i stvara nepotreban animozitet.

24.5.2026.
10:44
Sportski.net
Dinamo je u subotu odigrao 0-0 protiv Lokomotive u trivijalnoj utakmici koja je bila samo uvertira za veliku feštu i proslavu duple krune.

Dinamovi igrači najprije su se popeli na sjever kako bi se zahvalili najvjernijim navijačima, prije nego što su izašli pred Maksimirski stadion, gdje su se zahvalili općem puku. I dok je većina navijača slavila taj veliki uspjeh – prvi u potpunoj demokraciji za koju su se godinama borili – dio navijača ipak je odlučio pokvariti ugođaj.

Oni su se odlučili na već (ne)popularan potez koji je započela Armada te su zamijenili stihove pjesme Freed from Desire sa stihom "Umri Livaja". Stvarno sramotan potez za inače prekrasnu noć za zagrebačke Plave.

Sramotan potez pogledajte OVDJE.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru.
