Dinamo protiv Lokomotive predstavio dres za sljedeću sezonu: Ima poseban motiv

Dinamo je u 0-0 remiju protiv Lokomotive gotovo pa sigurno proslavio svoju posljednju titulu na starom Maksimiru. Sredinom sljedeće sezone Plavi bi trebali preseliti na Kranjčevićevu, a Maksimir će od tada, pa nadalje nositi u mislima - ali i na dresu.

Naime, Dinamov dres za sezonu 2026./27. standardne je modro-plave boje, a ove godine je "nadograđen" motivima Maksimirskog stadiona. "Ovaj simbolički 'hommage' uključuje uzorke sve četiri tribine, a tamno plave linije decentno su stopljene s osnovnom, standardnom plavom bojom dresa", piše na stranicama Dinama.

