Tonči Glavina kod Mojmire o Johnu Malkovichu i sezoni: 'Svakako će doći do korekcije cijena'

Za dva dana stiže ljeto, a s njim i strani gosti i gužve. I premda ih je u prvih pet mjeseci bilo pet posto više nego lani, pitanje je hoće li tako biti i u špici sezone. Vlasnici apartmana i agencija kažu da gostiju ima manje nego lani.

Jesu li turiste odbile visoke cijene, što misli o John Malkovichu kao promotoru hrvatskog turizma, a što o Vatrenima na Svjetskom prvenstvu, u RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić odgovara ministar turizma Tonči Glavina.

Jako pozitivne reakcije izazvao je spot s Johnom Malkovichem. Je li istina da Peteu Radovichu niste dali nikakve upute osim „razmišljaj out of the box“?

Razgovarali smo dosta. Pete Radovich je čovjek koji ima rezultate i reputaciju i bio sam 100 posto siguran, kao i cijeli naš tim, da ima kreativne kapacitete napraviti nešto izvrsno.

Razgovor je bio vrlo otvoren i iskren. Rekli smo da moramo napraviti nešto izvanredno, potpuno izvan okvira, nešto što će možda biti i kontroverzno, da ljudima neće ostaviti prostor za ravnodušnost – ili će im se svidjeti ili neće.

Kao zemlja koja nema budžete kakve imaju naši konkurenti, moramo pronaći način da se istaknemo uz manje novca. Jedina uputa bila je da bude „out of the box“, kreativno i jedinstveno. Upravo to smo i dobili.

600 tisuća eura je koštao spot. Je li tu uključen i honorar za Malkovicha ili...

To je otprilike taj iznos plus PDV. Ono što je dobro u cijeloj priči jest da je angažman realiziran unutar Hrvatske, a i tvrtka koja je angažirana vezano uz gospodina Radovicha i gospodina Malkovicha hrvatska je tvrtka.

Dobar dio tog novca ostao je unutar našeg ekonomoskog prostora. Inače, ovakva snimanja s ovakvim talentom i glumcem inače koštaju puno više od onoga što smo mi platili. Razlog zašto smo tako dobro prošli jest povezanost i jednog i drugog s Hrvatskom. To su radili prije svega iz ljubavi i emocije prema Hrvatskoj, a ne iz poslovnog interesa.

Da smo plaćali standardne tržišne cijene, ovo si ne bismo mogli priuštiti.

Čija je uopće bila ideja da John Malkovich bude u spotu, jeste li ga Vi uvjerili da dođe?

Htio sam da imamo holivudsku zvijezdu kako bismo dobili vidljivost koju ne bismo mogli postići klasičnim turističkim filmom. Izbor se onda svede na nekoliko glumaca koji imaju poveznicu s Hrvatskom.

Jedan od najvećih i najznačajnijih je legendarni John Malkovich. Znao sam da je Pete Radovich s njim već radio ozbiljne projekte pa smo odlučili pokušati doći do njega. Da, razgovarao sam s njim u nekoliko navrata.

Je li se u početku opirao kao u spotu ili ne baš tako žestoko?

Ne. Ono na čemu sam mu posebno zahvalan jest da je prihvatio ovaj projekt zato što je htio napraviti nešto za Hrvatsku i proslaviti vezu koju ima s Hrvatskom.

Upravo je to razlog zašto je video toliko uspješan. Svi koji su bili uključeni radili su to iz iskrene emocije prema Hrvatskoj – od Petea Radovicha i Johna Malkovicha do cijelog našeg tima u Ministarstvu turizma i sporta i Hrvatskoj turističkoj zajednici. Svi su dali maksimum i zbog toga smo napravili nešto sjajno.

Konačno smo pokazali da Hrvati imaju i karakter, a ne samo sunce i more...

To je upravo poanta – novi način pričanja hrvatske priče. Danas svi imaju lijepe fotografije, dronove i dobre videe, ali nemaju nužno emociju, priču i način života.

Danas se u turizmu najviše prodaje upravo način života. Informacije su svima dostupne, ljudi mogu vidjeti prekrasne kadrove iz cijelog svijeta, ali ono što najčešće presudi su ljudi i karakter zemlje.

Ovaj film na humorističan način prikazuje naš način života i naš karakter, a istovremeno šalje poruku da je Hrvatska jedna od najsigurnijih zemalja na svijetu, da je najopasnija stvar u Hrvatskoj propuh i da su babe na prozoru naš „CIA“.

Na koji način će ovaj spot pomoći, što će donijeti Hrvatskoj?

Donijet će vidljivost kakvu dosad nismo imali. Već sada su brojke na digitalnim kanalima iznimne.

Imamo još jako puno prostora na velikim tržištima, posebno u SAD-u, Sjevernoj i Južnoj Americi, Aziji, na Bliskom istoku i u jugoistočnoj Aziji. Tamo možemo privući novu strukturu gostiju za cjelogodišnji turizam.

Sama činjenica da je riječ o svjetskoj zvijezdi stvorit će dodatni motiv ljudima da posjete Hrvatsku i provjere je li sve doista tako kako kaže John Malkovich.

Je li točno da će hrvatsko državljanstvo dobiti Travis Kelce, koji je također porijeklom iz Hrvatske, a koji je u Americi mega zvijezda, ipak je riječ o budućem gospodinu Swift...

To ćemo tek vidjeti. Zanimljivo je da su otkrili tu vezu s Hrvatskom.

Vidjet ćemo hoće li nas posjetiti i hoće li možda medeni mjesec provesti u Hrvatskoj. U svakom slučaju, to pokazuje bogatstvo naše države. Iako smo mala zemlja, imamo veliku dijasporu i mnogo ljudi koji imaju izravnu vezu s Hrvatskom.

Lijepo je vidjeti da žele slaviti svoje korijene i prepoznaju vrijednost Hrvatske. To je jedno od naših najvećih bogatstava.

Kakva će nam biti sezona, hoće li nas koštati previsoke cijene koje imamo?

Pa mislim da smo po pitanju cijena sve rekli u ključnom trenutku i u pripremi za ovaj glavni dio turističke godine, ja se na to ne bi sada više u ovom trenutku previše fokusirao, postali smo apele. Ipak, iako smo u jednoj nevjerojatnoj, nestabilnoj geopolitičkoj i ekonomskoj situaciji zbog inflacije i cijena energenata, u prvih pet mjeseci imamo izvaredne brojke, više gostiju i noćenja nego prošle godine, oko 4% više. Ali sve što ima veze s cijenama najviše će se osjetiti u srpnju i kolovozu, kada realiziramo najveće brojke.

Apelirali ste da se cijene spuste, je li Vas netko poslušao?

Pa da, evo, prvenstveno se zahvaliti pružateljima usluga smještaja jer mi to naravno pratimo na dnevnoj osnovi i vidimo da su se tu napravile dosta dobre ponude, akcije, pogotovo u glavni dio godine. I tu govorimo uistinu svih dionika, od hotelijera do kampova, do privatnog smještaja i tako dalje. I mislim da je to vidljivo.

Što je s drugim cijenama? Vidjeli smo da se češki turisti žale da nam je skuplje u trgovinama...

Pa upravo to sad želimo i to smo rekli vrlo jasno. Taj primjer sada bi trebali ispratiti apsolutno svi u lancu vrijednosti, a najviše prvenstveno trgovina, ugostiteljstvo, cijene prijevoza. Dakle, turizam je puno više od samo kreveta uvjetno rečeno i pića, kave ili restorana ili večere. Dakle, sve. I jako je bitno da pošaljemo ključnu poruku u ovom trenutku, kada je jako velik broj gostiju bukirao u last minute.

Mi smo se potpuno adaptirali, radimo nove komunikacijske kampanje koje će biti usmjerene na goste koji još biraju destinaciju, za last minute i posezonu, gdje stavljamo fokus vrijednosti i konkurentne ponude Hrvatske. Također, korekcije cijena će doći svakako, pitanje je samo koliko brzo i na koji način, jer konkurencija već radi sniženja, akcije i prilagodbe. Gosti imaju manje novca, biraju bliže i jeftinije destinacije, i tome se moramo prilagoditi.

Nijemci su rekli da je Hrvatska skupa kao Italija, Česi su se žalili na cijene, što ako Vas ne poslušaju? Ako su spustili cijene smještaja, a ostane sve drugo skupo. Je li normalno da koktel košta 18 eura, a čaša vina 11 eura?

Mi smo to jasno rekli i do korekcije će doći svakako. Pitanje je samo koliko brzo i na koji način. Logično je da mi napravimo sve ono što je potrebno da se prilagodimo u okolnostima jer ovo sve što ja želim da mi radimo i što komuniciramo, to radi naša konkurencija.

Svi su išli odgovoriti na ovu krizu na određeni način promoviraju, da su napravili dodatne ponude, dodatne akcije, da su spustili cijene itd. Mi ne govorimo to bez veze, imamo i jako dobru analitiku, snimamo tržište cijelo vrijeme, pratimo što se događa na drugim tržištima. Tako da svakako je potrebno da određene korekcije radimo jer ovo nam je jedna vrlo specifična godina.

Sva istraživanja koju smo provjeli, vrlo jasno kaže, gosti imaju manji novca na raspolaganju, dakle biraju destinacije koji su im bliže, biraju destinacije do koje im je jeftinije doći. To je naša prednost. Logično je da moramo odgovoriti na taj izazov, imamo izvaredne vijesti oko sporazuma, smirivanja situacije na Bliskom istoku, ali i dalje su cijene putovanja visoke. To znamo i to se neće sad promijeniti u narednih 15 dana. Tako da, budimo mudri, prilagodimo se, ako to napravimo, bit ćemo zadovoljni.

Za kraj, pitanje o nogometu, je li sudac izmislio onaj prekršaj Livakovića?

Mislim da smo se svi sekirali. Da se kroz povijest ovo sudilo ovako, onda velika većina penala koji su obranjeni ne bi bila priznata. Mislim da je to pravilo koje se treba mijenjati. Ako ćete inzistirati da golman mora ostati na liniji do posljednjeg trenutka, onda ne možete dopustiti izvođaču penala da zastajkuje u zaletu.

Realno gol je velik, trebalo bi barem koliko toliko staviti golmana i onoga tko puca u ravnopravan položaj.

Eto, nismo imali toliko sreće jučer. Iako je bilo jako puno dobroga što smo vidjeli. Imamo mlade dečke u kombinaciji sa našim senatorima. Mi smo ponosni na njih. Svaki put kad izađu na teren učine nas ponosnima i ponosni smo i na jučerašnju izvedbu i siguran sam da će sljedeće dvije utakmice dati sve od sebe, da napravimo ponovo jedan uspjeh, da dignemo onako moral.

I ja im se zahvalujem, zahvalujem se na prekrasnom događaju koju smo imali neki dan u Aleksandriji, u Washingtonu, u promociji Hrvatske, u promociji njih. Naši sportaši su za Hrvatsku učinili ono što vjerojatno malo tko je napravio u svojoj zemlji. Dakle, nevjerojatni ambasadori. Mi smo ih zahvalni na svaki mogući način.