Potvrđena cifra o kojoj se priča! Evo koliko je Hrvatsku stajao film s Johnom Malkovichem

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina otkrio je cijenu promotivnog filma Hrvatske turističke zajednice, u kojem glavnu ulogu ima John Malkovich.

"Trebali biste pitati kritičare koliko misle da je to koštalo. Sve su to nagađanja i naklapanja. Govori se o iznosu od oko 600 tisuća eura, a to je cijena cijelog projekta. Produkcijska kompanija iz Hrvatske radila je produkciju, a u tu cijenu ulaze svi glavni troškovi – od redatelja i sporednih glumaca do svega što je vezano uz snimanje filma. Prošli smo jako dobro jer standardne cijene za projekt ove razine, s obzirom na ljude koji su sudjelovali i način na koji je napravljen, kreću se od milijun do milijun i pol eura pa naviše", rekao je ministar.

Istaknuo je da je najvažnije ono što će film donijeti Hrvatskoj, da se spotom napravio veliki iskorak u promociji Hrvatske.

"Hrvatska je mala zemlja, pogotovo kada se uspoređujemo s konkurentima poput Španjolske, Italije, Francuske ili Grčke. Oni imaju znatno veće marketinške proračune i mogućnosti promocije. Nama nije lako nositi se s takvom konkurencijom", rekao je.

'To je pravi mali film'

Glavina smatra da promotivni projekt odskače od uobičajenih turističkih kampanja, da to nije klasični promotivni spot ili reklama.

"Ovo je pravi mali film, takozvani short film, u kojem smo željeli napraviti poveznicu između Hrvatske i ljudi koji imaju hrvatske korijene. Nije bilo dovoljno samo angažirati holivudsku zvijezdu. Inzistirao sam na tome da postoji stvarna povezanost s Hrvatskom i to smo dobili u gospodinu Malkovichu, kojemu je Hrvatska jako draga. Tu je i Pete Radovich, kreativni direktor i producent hrvatskih korijena, iznimno uspješan i prepoznat u toj industriji", rekao je.

Dodao je kako vjeruje da će film ostvariti značajan međunarodni uspjeh.

"Rezultat je jedan od najzanimljivijih promotivnih filmova turizma u svijetu. Siguran sam da će osvojiti brojne nagrade i da ćemo dobiti upravo ono što smo željeli – veliku vidljivost. Posebno je važno da ćemo dobiti dodatnu pozornost na tržištima na kojima Hrvatska još nije dovoljno prepoznata i odakle imamo prostor za daljnji rast. Tu prije svega govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama, Sjevernoj i Južnoj Americi, Aziji i jugoistočnoj Aziji", zaključio je Glavina.