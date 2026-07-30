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DEBAKL HAJDUKA NA CIPRU /

Melnjak: 'Nije drama, imamo utakmicu već u nedjelju, a onda i u četvrtak'

Melnjak: 'Nije drama, imamo utakmicu već u nedjelju, a onda i u četvrtak'
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Foto: LUKA KOLANOVIC/imago sportfotodienst/Profimedia

Melnjak dao izjavu nakon teškog poraza Hajduka od Pafosa

30.7.2026.
23:59
M.G.
LUKA KOLANOVIC/imago sportfotodienst/Profimedia
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Nogometaši Hajduka na dramatičan su način ostali bez plasmana u treće pretkolo Europske lige, nakon što su poraženi u produžetku sa 4-0 (1-0) od ciparskg Pafosa u uzvratnom dvoboju pa će svoj europski put u ovoj sezoni nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige.

Nakon utakmice izjavu je dao nogometaš Hajduka Dario Melnjak.

"Čestitke Pafosu, danas su stvarno bili bolji. Ostaje žal što nismo izdržali još minutu i pol u toj 90. minuti. Nije drama jer brzo imamo novu utakmicu, već u nedjelju, a onda i u četvrtak", rekao je pa nastavio:

"Igrali smo protiv dobre momčadi i kvalitetnih igrača. Ostaje žal jer smatram da smo mogli bolje."

Bijelima sada slijedi prva utakmica u SHNL-u protiv Varaždina.

"Utakmica dolazi jako brzo, imamo dva dana za oporavak i moramo biti bolji u nedjelju", poručio je Melnjak.

Dario MelnjakHajdukPafosEurpska Liga
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