Melnjak: 'Nije drama, imamo utakmicu već u nedjelju, a onda i u četvrtak'

Nogometaši Hajduka na dramatičan su način ostali bez plasmana u treće pretkolo Europske lige, nakon što su poraženi u produžetku sa 4-0 (1-0) od ciparskg Pafosa u uzvratnom dvoboju pa će svoj europski put u ovoj sezoni nastaviti u trećem pretkolu Konferencijske lige.

Nakon utakmice izjavu je dao nogometaš Hajduka Dario Melnjak.

"Čestitke Pafosu, danas su stvarno bili bolji. Ostaje žal što nismo izdržali još minutu i pol u toj 90. minuti. Nije drama jer brzo imamo novu utakmicu, već u nedjelju, a onda i u četvrtak", rekao je pa nastavio:

"Igrali smo protiv dobre momčadi i kvalitetnih igrača. Ostaje žal jer smatram da smo mogli bolje."

Bijelima sada slijedi prva utakmica u SHNL-u protiv Varaždina.

"Utakmica dolazi jako brzo, imamo dva dana za oporavak i moramo biti bolji u nedjelju", poručio je Melnjak.