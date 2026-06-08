Ministar im predložio da spuste cijene, evo odgovora: 'Radim više da bi ostalo manje'

Ministar turizma Tonči Glavina iznajmljivače je pozvao da snize cijene od 10 do 20 posto. Ovog je tjedna kao gost RTL-a Danas potvrdio da su ga brojni poslušali i da se to prati na dnevnoj bazi. Otišli smo zato u grad koji je uvijek na vrhu ljestvice turističke posjećenosti. Istražili smo cijene od smještaja do kuglice sladoleda u Rovinju. Je li Istra poslušala ministra?

Rovinj: 2.437 sunčanih sati godišnje, a čim zrake provire, ovako izgledaju ulice.

Po broju stranaca lani, Hrvatska najposjećenija destinacija. Turizam na ovaj ili onaj način u Rovinju sve dotiče, stanovnicima zato ne trebaju, kažu, ministrove upute. I nisu, kako on govori, na njegov poziv snizili cijene. Daniel u špici sezone apartman naplaćuje 150 eura.

'Nije realno da spuštamo cijene'

"Mislim da nije realno da spuštamo cijene, kao prvo troškovi su sve veći, inflacija sve veća i nema logike da još spuštamo cijene. Ne povisujemo cijene, ali niti ne spuštamo", kaže Daniel Matić.

Napominje da ima onih koji su napuhali cijene apartmana, ali da je većina iznajmljivača nije. Rovinj ima oko 18 tisuća smještajnih jedinica, od toga oko tri tisuće u centru.

Ankica Crnčević, vlasnica soba za iznajmljivanje, kaže: "Mislim, znam ja po sobama i preko 100 eura je soba, 70, 80 sobe kao imam. - Aha, vi baš sobu iznajmljujete? - Pa kao studio apartman i sobu. Ali nemam ja to pretjerano skupo."

Cijene apartmana se u glavnoj sezoni u prosjeku kreću od 150 do 350 eura. Naravno, ima skupljih i jeftinijih. A ti skuplji, kažu i Rovinjani, naplaćuju se po nerealnim cijenama, jer toliko košta hotel.

Mike iz SAD-a o cijenama kaže: "Čine se fer, razumne. Nisam gledao apartmane, odsjedamo u hotelima."

Maggie iz Velike Britanije oduševljena je restoranima: "Hrana je predivna, zbilja nam se sviđaju restorani. Soba u hotelu je jako dobra. A cijena? Cijena… ne znam. Vjerojatno slično."

"Očekivali smo da će biti jako jeftino, ali nije. Prosječno je, kao u svakoj drugoj europskoj zemlji", mišljenja je Tiran iz Velike Britanije.

Pizza se može pojesti od 9 eura, pola litre piva u boci je 5 eura. Mali macchiato košta 2, veliki 2 i pol. Kuglica sladoleda od 2 i pol do tri i pol eura.

'Kad sve poplaćam ostaje sve manje i manje'

"Ove godine isto kao lani, ne samo kao lani. Mi držimo cijenu skoro istu kao kune. Malo smo digli, mislim 30 centi od kune. Sad nam je kugla sladoleda u Rovinju 2.50", kaže Sabit Hiseni, radnik u slastičarnici.

Andrea turistima nudi plovidbu brodicama, Cijeli dan za 15 eura. Ljuti ga ministrov poziv da se snize cijene.

"Sve je teže i teže, ja kad to poplaćam meni na kraju ostane sve manje i manje, mislim, nije stvar u tome niti da mi ostaje manje, nego još radim i više da bi mi ostalo manje. Znači šta, netko mora jedan dan dviše radit da bi dao državi", kaže iznajmljivač brodica Andrea Buterer.

Iz Istre mnogi poručuju - neće ostati kratkih rukava da bi udovoljili političarima jer iznajmljuju svoju djedovinu.