Ronaldov 'tepihić', Perišićeve kockice ili Haalandova pundža? Frizeri brutalni prema nogometašima

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AJOJ... /

Svjetsko prvenstvo odavno nije samo pozornica za nogometno umijeće, nego i mjesto na kojem igrači pokazuju svoj osobni stil. Tijekom godina navijači su imali priliku vidjeti sve – od irokeza i repića do pletenica, pundži i kultnih frizura koje su ušle u nogometnu povijest.

Među ovogodišnjim favoritima našli su se norveška vikinška pundža Erlinga Haalanda, prepoznatljiva griva Marca Cucurelle i sve popularniji "Bellingham Cut", frizura Judea Bellinghama koju danas mnogi traže u frizerskim salonima.

No, nisu svi oduševljeni Haalandovim izgledom.

"Ovo me podsjeća na Domagoja Vidu. Bilo mi je bolje prije kada nije imao tako visoki fade jer je imao puniju frizuru. Pundža mi je super, ali fade nije dobar", kaže vlasnik frizerskog salona Marko Stanzl.

Slično misli i vlasnik barbershopa Ayman Youssif.

"On je išao skroz s mašinom do gore. Ali po meni je fade trebalo spustiti malo niže", smatra.

Za razliku od Haalanda, Jude Bellingham oduševljava mnoge. Njegova frizura postala je toliko popularna da klijenti kod frizera sve češće traže upravo "Bellingham Cut", dok pažnju privlače i guste prirodne kovrče Marca Cucurelle.

"Lokna mi se čini super, samo bih ja to malo modificirao, da ima više volumena i da ne izgleda kao piramida", komentira Stanzl.

Ronaldov 'tepihić' i danas izaziva reakcije

Jedna od najpoznatijih nogometnih frizura svih vremena svakako je ona brazilskog Ronalda s početka 2000-ih. Njegov neobični "tepihić" mnogi su kasnije pokušali kopirati.

Posebno mjesto među hrvatskim nogometnim frizurama imaju Ivan Perišić i njegove prepoznatljive kockice.

"Treba to znati isfurati, treba to nositi na sebi. Očito mu je srce bilo toliko jako da je isfurao Hrvatsku na sebi", kaže Stanzl.

Ayman Youssif Perišiću daje čistu desetku upravo zbog hrvatskih kockica: "To moramo reći deset."

Youssif je poznat i po tome što šiša Joška Gvardiola, koji mu je redoviti klijent. "Skoro je bio. Dolaze ljudi ovdje samo zato što se Gvardiol kod nas šiša. Njegova frizura je top", kaže kroz smijeh i dodaje da imaju sličnu kovrčavu kosu.

Tijekom karijere Neymar je promijenio bezbroj stilova – od irokeze preko dredova i potpuno obrijane glave do ružičaste boje kose.

Za irokezu Danijela Pranjića Marko Stanzl kaže da izgleda neobično, ali vrlo uredno izvedeno, dok Ayman Youssif nije bio toliko impresioniran i dao joj je ocjenu 1,5.

David Beckham ostao je zapamćen po brojnim transformacijama, uključujući i pletenice, dok je Roberto Baggio ostao vjeran svom prepoznatljivom repu. Više pogledajte u prilogu