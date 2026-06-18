FIFA reagirala nakon emotivne ispovijesti, stiže najveća podrška junaku Zelenortskih Otoka

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Dirljiva priča /

Vratar Zelenortskih Otoka, koji je svojim obranama u remiju protiv Španjolske privukao pažnju nogometnog svijeta, doživio je emotivan trenutak izvan terena.

Nakon što je nakon povijesne utakmice u suzama otkrio kako njegova majka zbog visokih troškova i administrativnih prepreka ne može doputovati na utakmicu, uslijedila je brza reakcija. Na inicijativu FIFA-e, američke vlasti ubrzale su postupak izdavanja vize te su ukinute sve pristojbe.

Njegova majka Ana uskoro bi trebala stići u Miami, gdje će moći uživo pratiti sljedeći susret Zelenortskih Otoka protiv Urugvaja i prvi put s tribina podržati sina na velikoj sceni.