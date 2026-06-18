Što bi Hrvati s bilijun dolara? Neki bi na Mars kao Elon, a drugi? 'Sredila bih zube'

LOVA DO KROVA /

Velik interes izazvala je naša jučerašnja priča o tome koliko je novaca bilijun dolara. Pa evo nastavka, zanimalo nas je što se može s iznosom koji ljudski um teško da može pojmiti. Bilijun dolara kupit će vam 834 milijuna novih Iphonea, to je vrijednost 666 Burj Khalifa ili tri milijuna stanova. Da želi, Elon Musk bi svim stanovnicima planete mogao podijeliti po 125 dolara, a mogao bi i omogućiti čistu vodu svima na 20 godina. Više pogledajte u prilogu