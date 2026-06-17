Hrvatski klubovi saznali protivnike za borbu na europskim terenima

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Hrvatski klubovi doznali su protivnike za kvalifikacije za europska natjecanja. Riječani će u drugom pretkolu Konferencijske lige igrati protiv pobjednika susreta CSKA Sofija - Derry City, dok Varaždin ide na češke Hradec Krralove. RIjeka i Varaždin prve će utakmice igrati na domaćem terenu. Hajduk kreće iz prvog pretkola Europske lige u kojem igra protiv Žiline, a u slučaju prolaska čeka ga ciparski Pafos. U slučaju ispadanja igrat će s poljskim Katowicama u drugom pretkolu Konferencijske lige. Aktualni hrvatski prvak Dinamo kreće iz drugog kola kvalifikacija Lige prvaka u kojem će igrati protiv švicarskog Thuna.