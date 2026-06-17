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VATRENA ATMOSFERA /

Ludnica na istoku Hrvatske, navijač oduševio u javljanju uživo: 'Srce će kucati kao '91'

Utakmica Hrvatske i Engleske počinje za manje od dva sata, a uzbuđenje među navijačima raste.

RTL Danas posjetio je Osijek u kojem ne manjka kreativnosti u navijanju i navijačkim rekvizitima. 

Na Trgu svetog Trojstva, gdje je upriličeno gledanje utakmice na velikom ekranu, razgovarali smo s jednim navijačem koji nam je otkrio zašto će srce večeras posebno kucati.

'Srce kuca 100 na sat'

"Hrvatsko srce kucat će 100 na sat, kako nam je kucalo '91; neka hrvatska reprezentacija da svoje srce kako smo se mi stariji borili za našu državu", rekao nam je navijač.

Više pogledajte u našem videu. 

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17.6.2026.
19:41
Bojan Uranjek
OsijekUtakmicaEngleskaHrvatska Nogometna Reprezentacija
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