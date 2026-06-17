Zagreb se sprema za utakmicu, otkriveno tko će zagrijati atmosferu: 'Sve je spremno za spektakl'

'BIT ĆE ZANIMLJIVO' /

Hrvatska nogometna reprezentacija u srijedu navečer protiv Engleske igra prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu. Utakmica, koja počinje u 22 sata, gledat će se diljem zemlje, a RTL-ova Maja Oštro Flis uživo se javila iz Zagreba iz najveće fan zone u Hrvatskoj.

"U 20 sati ovdje počinje program, bit će nam tu Slavonia Band. I isto tako imamo jednu reviju dama u hrvatskim dresovima. Bit će jako zanimljivo", rekao je organizator.

Više pogledajte u videu