Prije mjesec dana bile su 20, a danas koštaju dva eura: Kako je došlo do takvog pada?

Kilogram uvoznih trešanja početkom svibnja stajao je i do 20 eura, a danas ih građani na jednom imanju mogu sami ubrati za svega 2 eura po kilogramu. Postavlja se pitanje kako je došlo do tako velikog pada cijene i zašto je samobranje sve popularnije - pogledajte u prilogu Mije Franceković.

Razlog nije manjak kupaca, nego višak trešanja na tržištu.

Željko Ledinski, vlasnik OPG-a, objašnjava da je na početku sezone bilo puno uvoznih trešanja, zbog čega su cijene bile visoke, a sada se dogodilo suprotno.

"U početku je bilo jako puno uvozne trešnje i ona je bila jako skupa, a sada se desila suprotnost. Ima ponovno još više uvozne trešnje i pošto je u Grčkoj i Španjolskoj sad kraj sezone i onda se ta trešnja prodaje ovdje i svi koji ju kupuju centri, na hladnjači, na zelenoj tržnici su srušili cijenu tako da je sada možete naći po 4-5 eura kolko god hoćete i kvalitete kakve god hoćete", rekao je Ledinski.

Cijene se trenutačno na tržnicama kreću između dva i četiri eura, no nagli pad domaćim proizvođačima stvara ozbiljan problem. Kako bi spasili barem dio sezone, na OPG-u su se odlučili na samobranje.

"Imamo i radnika iz Indije, domaćih je jako malo i odlučili smo se da ponudimo građanima i pučanstvu županije da si sami dođu nabrati trešanja po dva eura kilogram", kaže Ledinski.

'Što su krupnije, to su kvalitetnije'

Osim količine, na cijenu trešanja utječu i kvaliteta te veličina ploda. "Što su krupnije, to su kvalitetnije", objašnjava.

Trešanja ove godine ne manjka, ali berača još uvijek nema dovoljno. Nada Grđan, radnica na imanju, kaže da interesa za taj posao nema koliko bi trebalo.

"Ha, čujte, pa ima, ali nema baš puno. Ljudi se nekako ne odluče dolazit", rekla je Grđan.

Ledinski dodaje da je najveći problem to što se s ovakvom cijenom teško može pokriti trošak proizvodnje i berbe.

"Problem je samo u tome što nema ekonomske koristi od nje s obzirom da je to da je cijena jako slaba i da jedva pokrije troškove berača. Zato smo se i odlučili ponuditi to građanstvu. Bolje izvući nešto od sezone nego ostati bez ičega", rekao je.

Za cijenu jednog kilograma trešanja s početka svibnja, na ovom ih se imanju danas može ubrati čak deset puta više.