Prve lubenice stigle na tržnice, domaći proizvođači u velikom strahu: 'Ispod toga nemamo zarade'

Na poljima u dolini Neretve lubenice još dozrijevaju, a prve domaće na tržište bi trebale stići za otprilike dva tjedna. Iako su se na tržnicama već pojavile prve lubenice, proizvođači iz Neretve još čekaju početak berbe nakon zahtjevne sezone obilježene rastom troškova, vremenskim izazovima i nedostatkom radne snage.

Od sadnje do potpune zrelosti lubenice prođe oko 75 dana. Iza svakog ploda mjeseci su rada, svakodnevne brige i obilaska nasada. „Svaki dan morate doći dva sata u kontrolu štetnika, nametnika ili čupati travu, korove i slično. Puštati vodu i gnojivo. To je posao koji zahtjeva svakodnevni rad“, kaže proizvođač lubenica Toni Nikolić.

Proizvođači ističu da je godina bila posebno zahtjevna. Poskupljenja energenata, klimatske promjene i kronični nedostatak radne snage dodatno su povećali troškove proizvodnje.

„Osjetan je problem te nedostatka radne snage, cijena rada je otišla 100-150 posto u odnosu na prije nekoliko godina. Proizvođači se bore“, upozorava Željko Bjeliš, predsjednik Udruge proizvođača agruma i povrća Neretvanska mladež.

Otkupna cijena trebala bi biti dvostruko veća

Zbog rasta troškova i pritiska uvozne robe poljoprivrednici očekuju i višu otkupnu cijenu. Prošle godine kilogram lubenice otkupljivao se za svega 25 centi, a ove godine proizvođači smatraju da bi cijena trebala biti najmanje dvostruko veća.

„Ja se nadam da će otkupna cijena biti minimalno pola eura jer ispod toga mi nemamo neke zarade. Svejedno kada pogledate ljudi prodaju sada već prodaju po dva eura, a kod nas se još ne bere“, kaže Nikolić.

Dok se u Neretvi još pripremaju za početak berbe, prve lubenice već su stigle na tržnice. Na splitskoj tržnici prodavači kažu da kupaca ne nedostaje.

„Počela je domaća lubenica, prije par dana. I kupuju ljudi. Dobra je, slatka je ove godine. Ima sunca i slatka je“, kaže prodavačica Angela. Za kilogram lubenice trenutačno treba izdvojiti između dva i pol i tri eura. Kupci, međutim, smatraju da za pravi okus ljeta ipak treba još malo pričekati.

„A nisu još slatke dosta. Treba još čekati da budu zrelije.“ Na pitanje je li joj cijena visoka, Darinka iz Splita odgovara: „Skupo je. Ali ipak trošim.“

Neki kupci već sada znaju koje će lubenice odabrati. „Nisam, probat ću kada stignu iz Neretve i to je to“, kaže Branko iz Splita.

Strah od jeftinog uvoza

Najveća neizvjesnost za proizvođače tek dolazi s izlaskom domaće lubenice na tržište. Strahuju da bi, kao i prethodnih godina, njihovu robu mogla potisnuti jeftinija uvozna konkurencija.

„Ona samo služi da se privuku kupci, da kupe druge proizvode. Dođe prva oni je prodavanju na akciji, a sada je grčka lubenica dva eura ili euro i po kilo u dućanu, a mi nećemo dobiti 30 centi“, upozorava Nikolić.

Na poljima doline Neretve tijekom sezone proizvede se oko 20 tisuća tona dinje i lubenice. Berba uskoro počinje, a s njom stiže i odgovor na pitanje koje proizvođače najviše zanima – hoće li ove godine za svoj proizvod uspjeti dobiti veću cijenu nego lani.

Ako otkupna cijena doista poraste, domaće lubenice na policama i tržnicama mogle bi biti skuplje nego prethodnih sezona.