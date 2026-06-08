Bujas odgovorio Ćoriću: 'Frizerka Kata i teta s placa nisu krive za inflaciju, nećete je lomiti preko njih'

Nakon što je ministar financija Tomislav Ćorić poručio poduzetnicima i obrtnicima kako nema odustajanja od antiinflacijskih mjera, u studiju RTL-a Danas sve je komentirao Hrvoje Bujas iz udruge Glas poduzetnika.

Poručuje kako poduzetnici ne samo da ne odustaju, već su tek počeli sa svojim aktivnostima, a kao jedna od opcija spominje se i novi, još masovniji prosvjed.

"Pa i mi kažemo da nema odustajanja. Tek smo počeli", odlučno je poručio Bujas, otkrivajući kako je peticija protiv novih nameta u samo sedam dana prikupila četrdeset tisuća potpisa, a uskoro se očekuje i pedeset tisuća. "Sto tisuća paušalnih obrtnika je već na nogama. Tu je i sto tisuća malih iznajmljivača te sto tisuća poduzetnika. Polako, ima tu još igre", dodao je.

Iako su obje strane pozdravile početak razgovora, Bujas ističe da je za bilo kakav kompromis ključno da Vlada prvo odustane od novih nameta. Smatra kako se inflacija ne može suzbijati dodatnim opterećivanjem onih koji su, kako kaže, odlučili ostati u Hrvatskoj i pokrenuti vlastiti posao umjesto da budu na teret javnog sektora.

"Ne možete ubijati inflaciju tako da dižete namete mikropoduzetnicima. Kata u frizerskom salonu, bakica koja iznajmljuje dva apartmana ili teta na placu - nisu oni prouzročili inflaciju, pa se preko njihovih leđa ona neće ni lomiti", naglašava Bujas.

Poduzetnici su ministru predložili odgodu od tridesetak dana, tijekom kojih očekuju da Vlada pripremi "novi, adekvatniji i pametniji prijedlog". Na pitanje što ako do dogovora ne dođe, Bujas jasno poručuje: "Kod nas su sve opcije otvorene. Organizirali smo već prosvjed na Trgu bana Jelačića gdje se okupilo deset tisuća ljudi. Nije nam nikakav problem napraviti još jedan s deset tisuća više ljudi."

'Država neka prvo pogleda u svoje dvorište'

Bujas upozorava da će najavljeno povećanje nameta za paušalne obrtnike i male iznajmljivače neizbježno dovesti do rasta cijena njihovih usluga, što je suprotno proklamiranom cilju borbe protiv inflacije.

"Pa to je logika ekonomije. Ako dižete namete malim iznajmljivačima i paušalnim obrtnicima, što mislite, hoće li njihova cijena usluge ostati ista? Naravno da neće", objašnjava, dodajući kako će na kraju taj teret ponovno pasti na leđa građana. Kritizirao je i vladino ograničavanje cijena pojedinih proizvoda, nazivajući to neuspješnim modelom iz socijalizma koji dokazano ne funkcionira.

Umjesto nametanja novih poreza privatnom sektoru, Bujas poziva Vladu da se pozabavi vlastitom potrošnjom i neefikasnošću. "Ono što država treba napraviti jest pogledati se u ogledalo i riješiti probleme u svojoj kući", ističe.

Kao ključne probleme navodi rast zaposlenih u javnom sektoru - čak 20 tisuća novih ljudi u posljednjih pet godina - te ogromnu razliku u plaćama. "Podatak je da je prosječna plaća u javnom sektoru za 600 eura veća nego u privatnom. Pa čekajte, gospodo, netko tih 600 eura mora platiti", upozorava Bujas, zaključujući kako poduzetnici ne traže da im se nešto da, već "da im se otima manje".

Kao rješenje za problem sive ekonomije predlaže model "mrkve i batine". "S jedne strane smanjite poreze, tako da se ljudima isplati raditi legalno. A s druge strane, imajte jaku batinu. Ako se netko i uz manje poreze usudi raditi na crno, onda ga kaznite još jače", zaključio je.