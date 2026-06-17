Sandro Perković otkrio plan za Englesku: 'Moramo kontrolirati ritam i djelovati kao jedno'

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POČINJEMO SP /

Stručni komentator Net.hr-a Sandro Perković uoči utakmice Hrvatske i Engleske istaknuo je kako će ključ uspjeha biti kontrola ritma i stabilnost u posjedu lopte.

Prema njegovim riječima, Hrvatska mora pokušati nametnuti vlastiti tempo igre kako bi se rasteretila pritiska jedne od najjačih reprezentacija na turniru. Posebno je naglasio važnost veznog reda, koji bi trebao imati presudnu ulogu u održavanju kontrole i smirivanju igre.

“Po meni, mi moramo uvesti utakmicu u nekakav naš ritam. Vezni igrači bit će iznimno važni kako bismo uspjeli kontrolirati posjed i preko njega se rasteretiti, da ne budemo stalno pod pritiskom”, poručio je Perković.

Dodao je i kako ne očekuje visoki presing Engleza od samog početka, već strpljivo čekanje prilika, uz njihovu prepoznatljivu opasnost kada dođu u posjed lopte.

“Engleska nije reprezentacija koja će nas visoko napadati. Oni će čekati svoje šanse, ali su iznimno neugodni kada imaju loptu”, istaknuo je.

Perković smatra da će Hrvatska morati djelovati kompaktno i disciplinirano u svim linijama, kako bi se mogla ravnopravno nositi s fizički i taktički snažnim protivnikom.

“Moramo biti kompaktni, čvrsti i djelovati kao jedno tijelo”, zaključio je.

Cijeli intervju iz podcasta 'Maksanov korner' dostupan je OVDJE.