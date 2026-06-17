Osječani će ovdje disati uz Vatrene, ugostitelj ima svog favorita: 'Zaslužuje koju minutu više'

UŽARENA ATMOSFERA /

Odbrojavamo do večerašnje prve utakmice hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. Nakon naših najmlađih, podrška Vatrenima stiže i od vatrogasaca! Velika hrvatska zastava zavijorila se na zagrebačkom vatrogasnom domu. Na simboličan način pripadnici Javne vatrogasne postrojbe pridružili su se navijačkoj groznici i još jednom pokazali da cijela Hrvatska diše za svoju reprezentaciju.

Kako se Slavonci pripremaju za utakmicu? Iz Osijeka se javio RTL-ov reporter koji kaže da je atmosfera već vatrena. "Slavonci neki su već sad u navijačkim majicama i hrvatskim dresovima. Neki su takvi ujutro otišli na posao, a na nekim kućama su stavili hrvatske zastave", ističe reporter.

Brojni će Osječani večer provesti na Tvrđi, gdje je grad dao dozvolu za postavljanje velikog ekrana, što su poduzetni osječki ugostitelji i učinili.

Razgovarali smo s jednim od njih. "Sve je spremno za današnju utakmicu. Očekujemo hrpu ljudi i navijača, atmosfera će biti odlična kao i svaki put kad se održava prvenstvo. Imamo dobar dogovor sa susjedima kafića tako da očekujemo da će sve biti kako treba", naveo je.

Kafići će imati nešto produženo radno vrijeme, a ovaj ugostitelj poslao je poruku Vatrenima. Više pogledajte u videu