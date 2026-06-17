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UŽARENA ATMOSFERA /

Osječani će ovdje disati uz Vatrene, ugostitelj ima svog favorita: 'Zaslužuje koju minutu više'

Odbrojavamo do večerašnje prve utakmice hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. Nakon naših najmlađih, podrška Vatrenima stiže i od vatrogasaca! Velika hrvatska zastava zavijorila se na zagrebačkom vatrogasnom domu. Na simboličan način pripadnici Javne vatrogasne postrojbe pridružili su se navijačkoj groznici i još jednom pokazali da cijela Hrvatska diše za svoju reprezentaciju. 

Kako se Slavonci pripremaju za utakmicu? Iz Osijeka se javio RTL-ov reporter koji kaže da je atmosfera već vatrena. "Slavonci neki su već sad u navijačkim majicama i hrvatskim dresovima. Neki su takvi ujutro otišli na posao, a na nekim kućama su stavili hrvatske zastave", ističe reporter. 

Brojni će Osječani večer provesti na Tvrđi, gdje je grad dao dozvolu za postavljanje velikog ekrana, što su poduzetni osječki ugostitelji i učinili. 

Razgovarali smo s jednim od njih. "Sve je spremno za današnju utakmicu. Očekujemo hrpu ljudi i navijača, atmosfera će biti odlična kao i svaki put kad se održava prvenstvo. Imamo dobar dogovor sa susjedima kafića tako da očekujemo da će sve biti kako treba", naveo je. 

Kafići će imati nešto produženo radno vrijeme, a ovaj ugostitelj poslao je poruku Vatrenima. Više pogledajte u videu 

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17.6.2026.
16:52
Bojan Uranjek
OsijekSlavonijaVatreniUtakmicaNavijačiSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Nogomet
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