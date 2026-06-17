Nova pravila: Znate li u čemu ćete nositi hranu za van? 'Problem bi mogla biti higijena'

Jednokratna ambalaža uskoro odlazi u povijest jer Europska unija staje na kraj mini pakiranjima šećera, majoneze, kečapa i šampona, a hranu za van iz restorana gosti će moći ponijeti u vlastitoj posudici. Što o novim pravilima kažu ugostitelji i njihovi gosti? Ideja je, kažu ugostitelji, dobra, ali otvara i niz pitanja.

Voditelj restorana i nabave, Ivan Šalić upozorava da bi problem mogla biti higijena posuda koje gosti donose od kuće.

"Posuda može biti prljava, zarazna i kad stavljamo hranu unutra ona se može pokvariti. Što se tiče restorana, dvosjekli je mač. Pozitivno je da smanjuje svoje troškove i ne moraju naručivati plastične posudice, stiroporne posudice", rekao je Šalić.

Spakirati hranu za van nije novost, ali donijeti vlastitu posudu za sad još jest.

Promjene se ne odnose samo na restorane. Uz kavu više neće stizati ni male vrećice šećera. Mala pakiranja odlaze u zaborav, no ugostitelji smatraju da to ne mora nužno biti loše. Vedran Vuković, voditelj kafića i nabave, kaže da bi nova pravila mogla smanjiti troškove.

"Bit će možda čak jeftinije same nabavne cijene. Više nećemo morat kupovati po paketiću posebno", rekao je Vuković. Dodaje da će šećer u većim pakiranjima svakako biti povoljniji. U ovom se kafiću, primjerice, mjesečno potroši oko 10 tisuća paketića šećera.

"Obično u kavu stavim dvije vrećice šećera. Mislim da ako zabrana pomaže okolišu, neće biti problem. Mogu ga i samo usipati", rekao je Diego iz Španjolske. Slično razmišlja i Mareta Ostojić iz Zadra. "Mislim da ne bi trebao biti problem. Ljudi se lako naviknu, a ako je dobro za okoliš, zašto ne", rekla je.

Za dva mjeseca nove zabrane

Ovo je tek dio promjena koje dolaze. Već za dva mjeseca stiže zabrana takozvanih vječnih kemikalija, a smanjuje se i prazan prostor u ambalaži, i to na najviše 50 posto.

Cilj je Europske unije do 2040. smanjiti ambalažni otpad za 15 posto u usporedbi s 2018. godinom.

"U budućnosti će se umjesto tih malih pakiranja koristiti refill varijante, self service varijante i slično kako bismo smanjili količinu otpada i omogućili potrošačima da imaju jednaku kvalitetu usluge", rekla je europarlamentarka Biljana Borzan.

Nova pravila u Europskoj uniji, pa tako i u Hrvatskoj, počinju se primjenjivati već od kolovoza ove godine. Nakon razdoblja prilagodbe, za manje od četiri godine, ovakva jednokratna pakiranja trebala bi postati stvar prošlosti.