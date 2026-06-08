Je li ovo previše za dva sladoleda? Turisticu 'zaledio' račun na popularnoj lokaciji

Putovanje u Italiju za američki par ostavilo je gorak okus nakon što ih je cijena popularne slastice ostavila u šoku. Naime, par je dva sladoleda u slastičarnici u okolici rimskog trga Piazza Navona platio nevjerojatnih 44 eura.

Amerikanka s Floride Nicole Ann i njezin partner htjeli su uzeti dva obična sladoleda s po dvije kugle. Umjesto toga, dobili su po tri kugle sladoleda po cijeni od 12 eura.

Kuglica je bila četiri eura.

Na to im je dodan šlag za dva eura, mali makaron za tri te sicilijski cannolo za pet eura.

Svaki je sladoled tako koštao po 22 eura, što ih je neugodno iznenadilo, prenosi Fenix magazin.

'Najgori sladoled koji sam probala'

Svoju ogorčenost ovom "bezobraznom pljačkom" podijelili su u jednoj Facebook grupi namijenjenu turistima koji planiraju posjetiti Italiju. Turistica je istaknula kako joj je to bio "najgori sladoled koji je ikada probala".

Račun je ipak platila, a kako je kasnije ispričala, pogrešno je shvatila prodavača misleći da sladoledi zajedno koštaju 14 američkih dolara, što je malo više od 12 eura.

No, kada je vidjela iznos na računu, nije joj bilo svejedno.

Kritizirala je radnike u slastičarnici koji su, kaže, namjerno dali dojam da su svi dodaci na sladoledu besplatni.

Slastičarnica se nije oglasila o slučaju.

Njezina objava na društvenim mrežama odmah je pokrenula lavinu reakcija, a u komentarima su se javili drugi turisti koji su imali negativna iskustva s rimskim ugostiteljima.