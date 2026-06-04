Strane radnike žive zapalili! Jedini preživjeli otkrio detalje: 'Polili su auto benzinom, pa bacili upaljač'

Četiri strana radnika poginula su u stravičnom požaru automobila koji je u četvrtak izbio u talijanskoj Amendolari, a policija je zbog sumnje u povezanost sa zločinom uhitila dvojicu Pakistanaca. Među žrtvama su trojica Afganistanaca i jedan Pakistanac. Jedini preživjeli je afganistanski državljanin koji se, prema pisanju talijanskih medija, uspio spasiti razbivši prozor vozila i pobjeći iz buktinje. Istraga se trenutačno fokusira na moguće sukobe među radnicima oko poslova u poljoprivredi.

Požar je izbio jučer oko 13 sati odmah do pumpe za gorivno na jednoj benzinskoj postaji, a stup crnog dima bio je vidljiv kilometrima. Kada su vatrogasci došli na mjesto događaja, prva im je briga bila spriječiti da vatra zahvati spremnike s gorivom i izazove još veću katastrofu. Tek nakon što su uspijelu izgasiti požar su u autu otkrili tijela četvorice.

This is getting out of hand.

Not a “sensitive” video: immigrants setting other immigrants on fire.

Amendolara (Cosenza). Italy. Yesterday. Not ancient history. pic.twitter.com/feLmKcCOZH — Simone Nespolo (@simone_nespolo) June 2, 2026

Sumnje istražitelja da su radnici namjerno živi spaljeni dodatno su potvrdile snimke nadzornih kamera s benzinske postaje u blizini mjesta zločina. Prema navodima talijanskih medija, na snimci se vidi kako dvije osobe izvana drže vrata automobila zatvorenima, dok treća osoba navodno sa stražnje strane vozila polijeva zapaljivu tekućinu. Nedugo potom automobil je zahvatio plamen. Dok su putnici ostali zarobljeni u vozilu, napadači su pobjegli s mjesta događaja.

Sukobi radnika

Istraga je dovela do uhićenja dvojice Pakistanaca koje Državno odvjetništvo u Castrovillariju sumnjiči za teško ubojstvo. Osumnjičeni su uhićeni nakon višesatnog ispitivanja u Cosenzi, a ključni tragovi koji su istražitelje doveli do njih pronađeni su na snimkama nadzornih kamera s benzinske postaje.

Važan iskaz dao je i jedini preživjeli Afganistanac, koji je za kalabrijski informativni program TGR ispričao kako su on i četvorica kolega od 20. travnja radili na berbi jagoda na farmi u Scanzano Jonicu. Na posao su ih svakodnevno vozila ista dvojica pakistanskih posrednika. Prema njegovim riječima, radnici su u početku primali gotovinu, a kasnije su dogovorili dnevnicu od 45 eura. Međutim, tvrdi da im novac na kraju nije isplaćen.

"Dali su nam smještaj, ali ne i plaću", rekao je svjedok. Dodao je i da su od radnika tražili dodatnih pet eura dnevno za prijevoz do posla i natrag.

Italien (Kalabrien). Pakistaner schlossen vier ihrer Sklavenarbeiter in einem Kleinbus ein, um sie bei lebendigem Leibe zu verbrennen, weil sie Lohn für ihre Arbeit forderten. https://t.co/BsjPNqg8Dq pic.twitter.com/tdyxcipF6V — loop23 (@realityloop23) June 3, 2026

Preživjeli Afganistanac tvrdi da je sukob izbio upravo zbog tog novca. Kada su radnici odbili platiti traženi iznos za prijevoz, osumnjičenici su, prema njegovu iskazu, najprije benzinom polili unutrašnjost automobila, a potom izazvali požar ubacivanjem upaljača u vozilo.

Afganistanac je također rekao da su pakistanski državljani njemu i ostalima prijetili noževima i pištoljima kako bi ih prisilili na rad te da nisu bili plaćeni. "Nisu nam dali nikakav novac. Davali su nam hranu, dali su nam smještaj, ali novac nisu. To je mafija, mafija... To su pakistanski mafijaši", rekao je.

Istražitelji sumnjaju da bi zločin mogao biti povezan sa sukobima među skupinama migranata koje rade na području ravnice Sibari i Metaponta. Naime, jučerašnji slučaj nije izoliran incident. U posljednjih nekoliko mjeseci na tom je području zabilježeno čak 14 podmetnutih požara na automobilima i kombijima poljoprivrednih radnika