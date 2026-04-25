IZMAKUO KONTROLI /

Buktinja kod granice s Italijom: Vatra guta područje veličine 150 nogometnih igrališta

Foto: Screenshot 'x'/krone_at

Vatrogasna postrojba je priopćila da su raspoređeni i helikopteri kako bi se uhvatili u koštac s požarima na strmom terenu

25.4.2026.
16:33
Hina
Screenshot 'x'/krone_at
Vatrogasci pokušavaju staviti pod kontrolu veliki šumski požar koji je izbio na jugu Austrije ranije ovog tjedna, a vatra sada guta ekvivalent od otprilike 150 nogometnih igrališta, priopćila je vatrogasna postrojba u subotu.

Nije još poznat uzrok požara koji je izbio u četvrtak navečer blizu sela Maria Luggau, blizu talijanske granice. Zbog vjetra i suhih uvjeta požari su se proširili na površinu od 110 hektara, rekli su vatrogasci u obližnjem Hermagoru.

Požar u ovom trenutku ne predstavlja prijetnju ljudima ili naseljima, ali su otežane operacije gašenja požara, dodali su vatrogasci. Vatrogasna postrojba je priopćila da su raspoređeni i helikopteri kako bi se uhvatili u koštac s požarima na strmom terenu. Obližnja glavna cesta zatvorena je za promet iz mjere opreza. 

POGLEDAJTE VIDEO: Vatrogasci na rubu snaga: Zbog prevelikog broja požara zabranili spaljivanje na otvorenom

PožarBuktinjaPlamenšumaAustrija
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
