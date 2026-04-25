Buktinja kod granice s Italijom: Vatra guta područje veličine 150 nogometnih igrališta

Vatrogasci pokušavaju staviti pod kontrolu veliki šumski požar koji je izbio na jugu Austrije ranije ovog tjedna, a vatra sada guta ekvivalent od otprilike 150 nogometnih igrališta, priopćila je vatrogasna postrojba u subotu.

Nije još poznat uzrok požara koji je izbio u četvrtak navečer blizu sela Maria Luggau, blizu talijanske granice. Zbog vjetra i suhih uvjeta požari su se proširili na površinu od 110 hektara, rekli su vatrogasci u obližnjem Hermagoru.

Požar u ovom trenutku ne predstavlja prijetnju ljudima ili naseljima, ali su otežane operacije gašenja požara, dodali su vatrogasci. Vatrogasna postrojba je priopćila da su raspoređeni i helikopteri kako bi se uhvatili u koštac s požarima na strmom terenu. Obližnja glavna cesta zatvorena je za promet iz mjere opreza.

