Burna noć iza vatrogasaca: Ugašen požar u dolini Neretve, šteta je velika

Katastrofalni požar koji je u ponedjeljak popodne planuo u močvari na području zaštićenog ornitološkog rezervata u dolini Neretve i progutao desetke hektara trstike i šaša jutros je stavljen pod kontrolu.

Javna vatrogasna postrojba Metković potvrdila je za Slobodnu Dalmaciju da je požar ugašen oko šest sati ujutro te da su se vatrogasci nakon teške noći povukli s tog područja.

Gašenje su im otežavali nepristupačan teren i jak vjetar. S buktinjom su se borili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Metković i DVD-a Kula Norinska, koji su dežurali cijelu noć.

Velika šteta

U ornitološkom rezervatu Orepak gorjelo je nekoliko desetaka hektara trstike i šaša - prirodnih staništa ptica močvarica, a prema pisanju lokalnih medija šteta je ogromna.

Situacija se dodatno razbuktala navečer kada je vjetar ubrzao širenje vatre.

Za sada nije poznato kako je vatra krenula. Više detalja trebala bi otkriti istraga te policijski očevid.

Lokalitet Orepak je zaštićeni ornitološki rezervat u blizini mjesta Vid blizu Metkovića. Močvarno područje od oko 100 hektara važno je za gniježđenje ptica močvarica. Zaštićen je od 1974. godine.

Ekolozi i zaštitari prirode upozoravaju kako je šteta nakon požara nemjerljiva za ptičji svijet delte Neretve, koji je već i bez toga ozbiljno ugrožen. Postoji opravdan strah da bi učestali požari mogli trajno narušiti ili čak uništiti ovaj osjetljivi ekosustav. Dolina Neretve zaštićena je u sklopu mreže Natura 2000 te Ramsarska konvencija.

