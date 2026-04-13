Veliki požar bukti u dolini Neretve: Vatra guta sve pred sobom, objavljene fotografije

Na području zaštićenog ornitološkog rezervata u dolini Neretve izbio je veliki požar.

Požar je planuo na području Kule Norinske, a vatra je zahvatila nisko raslinje, trsku i suhu vegataciju na otvorenom prostoru te guta sve pred sobom.

Gusti dim nadvio se nad cijelim područjem, dok su se plameni jezici širili uz rubove močvarnog i obraslog terena, nošeni vjetrom i suhim uvjetima, piše Dalmacija Danas.

Ugrožena su staništa ptica koje su se upravo počele gnijezditi, a šteta je nemjerljiva.

"Ovim putem apeliramo na građane da svaku sumnju na požar odmah prijave nadležnim službama na brojeve 193, 192 ili 112, kako bi se omogućila pravovremena reakcija i spriječile veće štete", objavila je nedavno Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

Na intervenciji gašenja, zajedno s DVD-om Kula Norinska sudjeluje i JVP Metković.

Neodgovorni pojedinci pale trstiku i šaš

Ovo je već drugi požar u močvarnom području u posljednjih desetak dana. Svake godine u proljeće močvaru zahvate požari jer neodgovorni pojedinci pale trstiku i šaš. Iako je uvriježeno mišljenje da to čine lovci, lokalna lovačka društva takve optužbe oštro demantiraju.

Požari tršćaka predstavljaju ozbiljnu prijetnju očuvanju bioraznolikosti u delti Neretve. Negativno utječu na biljne i životinjske vrste, ali i na kvalitetu života lokalnog stanovništva, piše Slobodna Dalmacija.

Tršćaci su iznimno važna vlažna staništa – imaju ključnu ulogu u očuvanju biološke i genetske raznolikosti, regulaciji vodnog režima, pročišćavanju voda te ublažavanju klimatskih promjena.

Upravo zato posebno je važno kontinuirano raditi na edukaciji i podizanju svijesti javnosti o značaju očuvanja močvarnih staništa te posljedicama njihova ugrožavanja, uključujući i požare koji ostavljaju dugoročne posljedice na ekosustav.