Spursi razbili Timberwolvese i prošli u finale Zapada

San Antonio Spursi su se plasirali u finale Zapadne konferencije rezultatom 4-2 u seriji na četiri pobjede nakon što su u petak u Minneapolisu u šestoj utakmici konferencijskog polufinala svladali uvjerljivo Minnesota Timberwolvese sa 139-109, a Detroit Pistonsi su izborili sedmu utakmicu serije protiv Cleveland Cavaliersa nadigravši ih na njihovom terenu sa 115-94.

Tako će drugoplasirani Spursi u finalu Zapadne konferencije igrati protiv prvoplasiranog Thundera, a prva utakmica se igra u ponedjeljak u Oklahomi.

Spurse je predvodio Stephon Castle koji je utakmicu završio s 32 koševa i 11 skokova, De'Aaron Fox je ubacio 21 koš, a Victor Wembanyama 19 uz šest skokova, dvije asistencije i tri blokade.

Nakon što su prvu četvrtinu dobili 36-27, Spursi su napravili seriju 20-0 i poveli s 29 poena razlike. No, Timberwolvesi su se sabrali i pokrenuli vlastitu seriju, predvođeni Anthonyjem Edwardsom, i smanjili zaostatak na samo 13 koševa (74-61) na poluvremenu. Spursi su ponovno pojačali napad i Timberwolvesi nisu predstavljali ozbiljnu prijetnju u posljednjih 24 minute. San Antonio je bio dominantan pod koševima nadskakavši Minnesotu sa 68-46.

Kod Minnesote, koja se zadnje dvije sezone plasirala u finale Zapadne konferencije, najbolji je bio Anthony Edwards s 24 ubačaja, Terrence Shannon Jr. je ubacio 21 koš, a Naz Reid dodao 18.

Nakon šest sezona bez doigravanja, San Antonio je doživio spektakularan oporavak svojim prvim konferencijskim finalom od 2017. godine.

Detroit Pistonsi su u šestoj utakmici polufinala Istočne konferencije pobijediili u gostima Cleveland Cavalierse sa 115-94 i izborili sedmu utakmicu koja se igra u nedjelju u Detroitu.

Cade Cunningham je ubacio 21 koš i podijelio osam asistencija, Jalen Duren je dodao 15 koševa i 11 skokova, Paul Reed postigao je 17 poena za Detroit.

James Harden imao je 23 poena, sedam skokova i osam izgubljenih lopti za četvrtoplasirane Cavalierse, koji su prvi put izgubili kod kuće u sedam utakmica doigravanja. Donovan Mitchell postigao je 18 poena, a Evan Mobley dodao je 18 poena.

Pistonsi su u drugoj četvrtini vodili 41-29, ali su Cavaliersi smanjili zaostatak i na poluvremenu je rezultat bio 54-51. No već nakon tri minute treće četvrtine Detroit je zahvaljujući tricama Cunninghama i Danissa Jenkinsa i zakucavanju Thompsona vodio 68-55. Detroit, koji je u drugom poluvremenu nadmašio Cavalierse 61-43, postigao je ukupno 28 bodova uz 20 prisilnih izgubljenih lopti.