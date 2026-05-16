FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVE POTVRDIO? /

Realov aktualni trener dao jako čudnu izjavu: 'Ako se Mourinho vrati, ja sam sretan'

Realov aktualni trener dao jako čudnu izjavu: 'Ako se Mourinho vrati, ja sam sretan'
×
Foto: Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia

Dotaknuo se i Mbappéa, istaknuvši da njihov odnos nije narušen

16.5.2026.
11:06
Sportski.net
Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

José Mourinho ponovno je u fokusu španjolskih medija, koji ga sve češće povezuju s mogućim povratkom na klupu Real Madrida i nasljedstvom Álbvara Arbeloe. Portugalski trener već je vodio Real od 2010. do 2013. godine, osvojio La Ligu i ostavio značajan trag, uključujući i dolazak Luke Modrića u klub.

Na aktualne spekulacije osvrnuo se i sam Arbeloa, koji je na konferenciji za medije komentirao Mourinhovu moguću ulogu, ali i situaciju oko Kyliana Mbappéa.

Govoreći o Mourinhu, Arbeloa je poručio kako ne vidi problem u pričama o svlačionici i naglasio da vjeruje u odluke kluba. „Kao madridist, za mene je on broj 1. Ako se vrati, bit ću jako sretan što je kod kuće“, rekao je.

Dotaknuo se i Mbappéa, istaknuvši da njihov odnos nije narušen unatoč medijskim interpretacijama. „Rekao sam mu da bude miran. Razumijem ga, nitko ne voli ne igrati. Važno je da ostane motiviran“, poručio je Arbeloa.

Alvaro ArbeloaJose MourinhoReal Madrid
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike