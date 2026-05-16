Realov aktualni trener dao jako čudnu izjavu: 'Ako se Mourinho vrati, ja sam sretan'

José Mourinho ponovno je u fokusu španjolskih medija, koji ga sve češće povezuju s mogućim povratkom na klupu Real Madrida i nasljedstvom Álbvara Arbeloe. Portugalski trener već je vodio Real od 2010. do 2013. godine, osvojio La Ligu i ostavio značajan trag, uključujući i dolazak Luke Modrića u klub.

Na aktualne spekulacije osvrnuo se i sam Arbeloa, koji je na konferenciji za medije komentirao Mourinhovu moguću ulogu, ali i situaciju oko Kyliana Mbappéa.

Govoreći o Mourinhu, Arbeloa je poručio kako ne vidi problem u pričama o svlačionici i naglasio da vjeruje u odluke kluba. „Kao madridist, za mene je on broj 1. Ako se vrati, bit ću jako sretan što je kod kuće“, rekao je.

Dotaknuo se i Mbappéa, istaknuvši da njihov odnos nije narušen unatoč medijskim interpretacijama. „Rekao sam mu da bude miran. Razumijem ga, nitko ne voli ne igrati. Važno je da ostane motiviran“, poručio je Arbeloa.