Mourinho otkrio produžuje li ugovor s Benficom, ali i što je s ponudom Reala

Portugalski nogometni trener Jose Mourinho rekao je da će u nedjelju pogledati ponudu za produženje ugovora s Benficom te da ne zna postoji li ponuda Real Madrida, u kojem je bio trener od 2010. do 2013.

"U srijedu sam dobio ponudu Benfice za obnovu ugovora", rekao je 63-godišnji Mourinho u petak na konferenciji za medije.

"Ponudu je dobio moj zastupnik, ali nisam je htio vidjeti, znati za nju niti je analizirati. To ću učiniti tek od nedjelje", odgovorio je.

S Benficom drži razočaravajuće treće mjesto u portugalskom prvenstvu, a u subotu ga čeka utakmica s Estorilom u posljednjom kolu.

"Što se tiče Real Madrida, moj zastupnik mi nije rekao da ima ponudu. Ali da mi je rekao da ju ima, odgovorio bih mu točno to isto (da ju trenutno ne želi vidjeti)", rekao je.

"S Real Madridom nemam nikakav kontakt, ni s predsjednikom ni s ikakvom važnom osobom u strukturi", dodao je.

Napomenuo je da će sljedeći tjedan biti važan za njega, njegovu budućnost, a također i za Benficu.

"Kad završi sezona, Benfica mora početi razmišljati o sljedećoj. Ali, prema ugovoru i dogovoru koji sam potpisao kad sam stigao, imamo ovaj rok od nekoliko dana da vidimo što će se dogoditi i donesemo odluku", izjavio je.

Realov predsjednik Florentino Perez rekao je u srijedu navečer da nije razgovarao s Mourinhom.

“Nisam razgovarao s njim ni kada je bio došao ovdje (s Benficom u utakmici Lige prvaka). Nisam ga tada ni vidio, jer nije htio doći ili jer je bio negdje drugdje s obzirom na to da je bio sankcioniran. Ali jako mi se sviđa”, izjavio je Perez u intervjuu na španjolskoj televiziji La Sexta, gdje je spomenuo da se transferima bavi ured sportskog direktora, a ne on osobno.

Ovaj tjedan je odbijao govoriti o sportskim planovima nakon što je Barcelona osvojila prvenstvo, ali je pohvalio prijašnji rad Mourinha u Real Madridu.

"Bio je s nama, podigao nam je konkurentnost. I od tada smo osvojili ovih šest europskih naslova u deset godina“, izjavio je Perez.

Mourinho je s Real Madridom osvojio jedno prvenstvo te po jedan španjolski Kup i Superkup, a onda je vodio Chelsea, Manchester United, Tottenham, Romu, Fenerbahče i od prošlog ljeta Benficu.

Real Madrid, u kojem je Perez u utorak pokrenuo prijevremene predsjedničke izbore na kojima želi pokazati da i dalje ima podršku članova, ujedno vlasnika kluba, suočava se s rezultatskom i igračkom krizom. Njegovi nogometaši posljednji su trofej osvojili u prosincu 2024. kada su podigli pehar Interkontinentalnog kupa, a ove sezone je uslijed izostanka trofeja i neuvjerljive igre otkaz dobio trener Xabi Alonso. Njegov nasljednik Alvaro Arbeloa, također bivši igrač Reala, nije uspio promijeniti dinamiku.

Publika je izviždala igrače tijekom sinoćnje utakmice s posljednjeplasiranim Oviedom.

Portugalske novine Correio da Manha izvijestile su ranije u petak da je Jose Mourinho obavijestio upravu Benfice da neće ostati u klubu. Nakon navodnog sastanka Pereza i Mourinhovog zastupnika Jorgea Mendesa, dogovoren je prelazak portuglaskog trofejnog trenera u Real Madrid.

Benfica će, prema pisanju tog dnevnika, dobiti odštetu od sedam milijuna eura, jer Mourinhov ugovor vrijedi ondje još godinu dana, do ljeta 2027. Lisabonski klub, za koji igra hrvatski napadač Franjo Ivanović, navodno namjerava imenovati Marca Silvu novim trenerom. Tom 48-godišnjem Portugalcu istječe ugovor s londonskim Fulhamom.

