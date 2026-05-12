INSAJDER OTKRIO /

Sve je dogovoreno! Jose Mourinho vraća se na klupu Real Madrida
Foto: Jonathan Moscrop/Zuma Press/Profimedia

Prema njegovim riječima, Mourinho je sve dogovorio s klupskim vodstvom

12.5.2026.
13:56
Sportski.net
Jose Mourinho sljedeći bi sezone trebao opet voditi Real Madrid! Vijest je objavio nogometni insajder Sacha Tavolieri.

Prema njegovim riječima, Mourinho je sve dogovorio s klupskim vodstvom, a sljedećeg bi tjedna trebala stići službena potvrda. Real je već duže u potrazi za novim trenerom. Alvaro Arbeloa od početka ove godine na klupi je nakon što je otkaz dobio Xabi Alonso, ali on je bio samo privremeno rješenje do kraja sezone.

 

 

Nakon kaosa koji je poharao svlačionicu Real Madrida u kojem su se igrači okrenuli protiv Arbeloe, navijači protiv Mbappéa, a i igrači međusobno jedni protiv drugih. To je natjeralo Florentina Pereza da krene u potragu za iskusnim trenerom koji će pridobiti svlačionicu i smiriti madridski brod.

Odluka je pala na Josea Mourinha koji je Real Madrid vodio od 2010. do 2013. Nakon toga je njegova karijera krenula silaznom putanjom. Vratio se u Chelsea pa je vodio Manchester United, Tottenham, Romu, Fenerbahče i Benficu na čiju je klupu stigao u rujnu prošle godine. 

Real Madrid je u prvom mandatu vodio na 178 utakmica, slavio je u 127, remizirao na 28, a izgubio 23. Osvojio je prvenstvo 2011./12. kao i Kup kralja sezonu ranije.

Real MadridJose MourinhoLa LigaFlorentino Perez
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
