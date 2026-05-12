Sve je dogovoreno! Jose Mourinho vraća se na klupu Real Madrida

Jose Mourinho sljedeći bi sezone trebao opet voditi Real Madrid! Vijest je objavio nogometni insajder Sacha Tavolieri.

Prema njegovim riječima, Mourinho je sve dogovorio s klupskim vodstvom, a sljedećeg bi tjedna trebala stići službena potvrda. Real je već duže u potrazi za novim trenerom. Alvaro Arbeloa od početka ove godine na klupi je nakon što je otkaz dobio Xabi Alonso, ali on je bio samo privremeno rješenje do kraja sezone.

✅ DONE DEAL



🚨 José Mourinho is set to become the next manager of Real Madrid!



⚪️ The Portuguese coach has reached an agreement with the club’s management.



💬 An official statement from José Mourinho is expected next week. #transfer #RMA #SLB pic.twitter.com/eCsIdT5Zu5 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 12, 2026

Nakon kaosa koji je poharao svlačionicu Real Madrida u kojem su se igrači okrenuli protiv Arbeloe, navijači protiv Mbappéa, a i igrači međusobno jedni protiv drugih. To je natjeralo Florentina Pereza da krene u potragu za iskusnim trenerom koji će pridobiti svlačionicu i smiriti madridski brod.

Odluka je pala na Josea Mourinha koji je Real Madrid vodio od 2010. do 2013. Nakon toga je njegova karijera krenula silaznom putanjom. Vratio se u Chelsea pa je vodio Manchester United, Tottenham, Romu, Fenerbahče i Benficu na čiju je klupu stigao u rujnu prošle godine.

Real Madrid je u prvom mandatu vodio na 178 utakmica, slavio je u 127, remizirao na 28, a izgubio 23. Osvojio je prvenstvo 2011./12. kao i Kup kralja sezonu ranije.

POGLEDAJTE VIDEO: Jose Mourinho se brutalno obrušio na igrače nakon remija: 'Postoje viši interesi'