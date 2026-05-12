Trener senzacije iz Lensa zasjenio bogati PSG i osvojio veliku nagradu

Igrač PSG-a Ousmane Dembélé drugu je godinu zaredom proglašen najboljim igračem Ligue 1, dok je nagradu za najboljeg trenera osvojio trener Lensa Pierre Sage.

Dembélé je osvojio nagradu na svečanosti kasno u ponedjeljak navečer i to je deseti put zaredom da je nagrada otišla u ruke igrača PSG-a. Kylian Mbappé osvojio ju je pet puta zaredom prije nego što se pridružio Real Madridu.

Alexandre Lacazette bio je posljednji igrač koji nije igrao za PSG, a osvojio ju je igrajući za Lyon 2015. godine. Nagrada nije dodijeljena tijekom pandemijom skraćene sezone 2019./2020.

Sezona 2025./26. je za dobitnika Zlatne lopte prošle jeseni, 28-godišnjeg francuskog reprezentativca, bila obilježena fizičkim problemima koji su ga držali izvan terena dulje vrijeme.

"To je individualni naslov, ali svi individualni trofeji koje sam osvojio zahvaljujući su cijelom ovom timu", rekao je napadač, koji sanja o tome da će 30. svibnja protiv Arsenala voditi PSG do drugog naslova Lige prvaka, prije nego što zaigra na Svjetskom prvenstvu s francuskom reprezentacijom.

Dembélé je ove sezone započeo samo devet utakmica Ligue 1, ukupno 960 minuta igre (u usporedbi s 20 startova i 1736 minuta prošle godine).

„Nisam imao puno vremena za igru, ali svaki put kad sam bio na terenu, trudio sam se biti spreman“, naglasio je Dembélé, koji je ipak uspio zabiti 10 golova i dodati šest asistencija. To je znatno manje nego prošle sezone (21 gol, 8 asistencija), ali dovoljno da ostavi dojam i pogura PSG prema gotovo sigurnom 14. naslovu.

Dembélé je u siječnju postigao sjajan gol protiv Lillea, savršeno izveden lob, tehnički podvig koji su navijači proglasili najboljim golom sezone. Posljednji igrač koji je osvojio i nagradu za najboljeg igrača i nagradu za najbolji gol bio je još jedan igrač PSG-a, Zlatan Ibrahimović, 2014. godine.

Pierre Sage osvojio je nagradu za najboljeg trenera jer je u svojoj prvoj sezoni na čelu kluba, s puno manje resursa od bogatog PSG-a, pretvorio Lens u iznenađujućeg kandidata za naslov. Robin Risser osvojio je nagradu za najboljeg vratara Lensa.

Dembeleov suigrač Desire Doue proglašen je najboljim mladim igrača Ligue 1.

