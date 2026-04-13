Zlatna lopta izblijedjela: Što se događa s najboljim na svijetu?

Nagađanja o budućnosti krilnog igrača Paris Saint-Germaina Ousmanea Dembéléa intenzivirala su se posljednjih sati, a nekoliko izvješća ukazuje na spor oko uvjeta njegovog novog ugovora.

Za razliku od drugih nedavnih produženja, njegov ugovor ne slijedi uobičajeni obrazac. Unatoč tome što je ugovorom vezan do 2028. i već zarađuje otprilike 1,5 milijuna eura mjesečno - najvišu plaću u klubu i ligi - budućnost francuskog napadača ostaje neriješena, piše Goal.com.

Prošlog prosinca odbio je ponudu kluba iz glavnog grada, tražeći bolje uvjete. Od tada se osvajač Zlatne lopte iz 2025. nalazi u osjetljivoj poziciji, unatoč inzistiranju: "Nema razloga koji bi me spriječio da produžim ugovor s Paris Saint-Germainom."

Uprava Paris Saint-Germaina, pod vodstvom Nassera Al-Khelaifija, odbija zahtjeve francuske zvijezde za ugovorom. Kako izvještava L'Équipe, visoki dužnosnici umjesto toga usredotočuju se na osiguranje budućnosti mladih talenata Sinija Mayola i Bradleyja Barcole.

Njihov stav odražava dugotrajnu zabrinutost zbog Dembéléove fizičke spreme; dok je osvajanje Zlatne lopte podiglo njegov profil, ozljede tijekom prve polovice sezone i dalje bacaju sumnju na njegovu dostupnost.

Predsjednik Nasser Al-Khelaifi javno je potvrdio ograničenje plaća, inzistirajući da su „interesi momčadi i kluba najvažniji“ - primjedba koju mnogi smatraju izravnom porukom Dembéléu.

Trajna napetost između Paris Saint-Germaina i Ousmanea Dembéléa mogla bi koristiti Saudijskoj Arabiji, koja nakon ove sezone razmatra francuskog krilnog napadača.

Sky Sports je prošlog siječnja izvijestio da su dužnosnici saudijske Pro lige već otvorili preliminarne istrage o osiguravanju Dembéléovih usluga, naglašavajući kontinuiranu težnju kraljevstva da regrutira globalne nogometne zvijezde.

Priprema se značajan financijski paket kako bi se francuski reprezentativac privukao saudijskom nogometu nakon što nastupi na Svjetskom prvenstvu sljedećeg ljeta.

Guardiolina potraga

Pep Guardiola, menadžer Manchester Cityja, dugo se divio Ousmaneu Dembéléu i pokušavao ga je angažirati tijekom svog boravka u Bayern Münchenu.

Izvješća su više puta povezivala krilnog igrača Paris Saint-Germaina s prelaskom na stadion Etihad. Prema španjolskim novinama Sport, Moussa Sissoko - Dembéléov agent - nedavno se sastao sa sportskim direktorom Manchester Cityja Hugom Vianom.

Takvi su sastanci rutinski između agenata igrača i vrhunskih europskih klubova, no ovaj susret potaknuo je nova nagađanja o budućnosti Francuza i potencijalnom prelasku u Premier ligu.

City posjeduje i financijsku moć da osigura Dembéléove usluge i atraktivan sportski projekt pod Guardiolom koji bi ga mogao uvjeriti da prijeđe u Premier ligu.

Dembélé ima povijest izazivanja kontroverzi kada je napuštao svoje klubove. Tijekom ljetnog prijelaznog roka 2017. godine poznato se pobunio protiv Borussije Dortmund preskačući treninge i ignorirajući sastanke uprave kako bi progurao rekordni transfer u Barcelonu.

Sličnu taktiku koristio je u Barçi kada je tražio odlazak, više puta se sukobljavajući s klupskom hijerarhijom. Ponovljene ozljede i disciplinski problemi na kraju su naveli Barçu da ga proda Paris Saint-Germainu za 60 milijuna eura u ljeto 2023. godine.

S porastom napetosti između Dembéléa i PSG-a, mnogi se pitaju hoće li napadač sljedećeg ljeta otići u Saudijsku Arabiju ili Englesku.

