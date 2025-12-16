Od 'staklenog' talenta do vrha: Ousmane Dembélé proglašen najboljim igračem svijeta

Francuski ofenzivac Ousmane Dembélé (28) okrunio je sezonu iz snova osvajanjem prestižne individualne nagrade. Na glamuroznoj FIFA-inoj gala večeri održanoj 16. prosinca u Dohi, krilni napadač Paris Saint-Germaina proglašen je najboljim nogometašem svijeta za 2025. godinu, osvojivši nagradu The Best Men's Player. Ovo priznanje dolazi kao potvrda njegove potpune transformacije i dominacije na europskoj i svjetskoj sceni.

Sezona iz snova za Francuza i PSG

Sezona 2024./25. ostat će zlatnim slovima upisana u povijest Paris Saint-Germaina, a Dembélé je bio njezin glavni arhitekt. Predvodio je pariški klub do povijesne trostruke krune, koja uključuje naslov prvaka Ligue 1, Coupe de France te, najvažnije, prvu titulu pobjednika UEFA Lige prvaka u klupskoj povijesti.

Njegov doprinos bio je nemjerljiv; proglašen je najkorisnijim igračem (MVP) i u Ligi prvaka i u Ligue 1. Tijekom trijumfalnog europskog pohoda postigao je osam golova i upisao šest asistencija, dok je u svim natjecanjima u 53 nastupa zabilježio nevjerojatnih 35 pogodaka. Svojim je nastupima također odveo momčad do finala inauguralnog FIFA Svjetskog klupskog prvenstva.

Transformacija koja je zadivila svijet

Put Ousmanea Dembéléa do vrha bio je sve samo ne lagan. Godinama su njegovu karijeru obilježile česte ozljede zbog kojih je dobio nezahvalan nadimak "staklenog igrača". Ipak, u protekloj sezoni pokazao je nevjerojatnu mentalnu snagu i fizičku spremnost, pretvorivši se u konzistentnog vođu sposobnog da sam rješava najveće utakmice.

Njegova pobjeda, u kojoj je nadmašio zvijezde poput Kyliana Mbappéa, Laminea Yamala, Harryja Kanea i Mohameda Salaha, predstavlja krunu te transformacije. Ovime je zaokružio savršenu godinu u kojoj je u rujnu osvojio i prestižni Ballon d'Or, pridruživši se velikanima poput Messija, Ronalda i Modrića koji su u prošlosti osvajali obje nagrade.

Potpuna dominacija PSG-a

Da je ovo bila godina francuskog prvaka, potvrdila je i nagrada za najboljeg trenera svijeta, koja je pripala strategu PSG-a Luisu Enriqueu. Priznanja za Dembéléa i Enriquea potvrđuju ispravnost klupske vizije i njihovu apsolutnu dominaciju. Pobjednik je odlučen kombiniranim glasovima izbornika i kapetana nacionalnih momčadi, uglednih nogometnih novinara te navijača diljem svijeta.

