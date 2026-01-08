Miroslav Levak podijelio fotografiju svoje ljubavi: Ubrzo se javila i Indira s jasnom porukom

Miroslav Levak, poduzetnik i bivši suprug pjevačice Indire Levak (52), ponovno je privukao pažnju javnosti interakcijom sa svojom bivšom suprugom. Iako su se razveli sredinom 2024. godine, njihov prijateljski i poslovni odnos ne prestaje intrigirati, a najnovija objava na Instagramu savršen je primjer njihove jedinstvene i bliske veze koja je nadrasla bračne okvire.

Na svojem je Instagram profilu Miroslav podijelio nježnu fotografiju njihove zajedničke ljubimice, kujice Blue, kako odmara na mekanom jastuku.

Preko fotografije je ispisao kratku, ali jasnu poruku "Moja lju...", dajući do znanja tko zauzima posebno mjesto u njegovu srcu. Nije trebalo dugo čekati na reakciju.

Među prvima se javila upravo Indira, koja je u svojem stilu zaigrano prokomentirala: "Neee.. Mojaaa", jasno dajući do znanja da i ona polaže pravo na ljubav preslatke ljubimice. Na njezin se komentar potom nadovezao Miroslav s duhovitom opaskom "Malo sutra", pokazujući kako je ova simpatična rasprava oko toga čija je Blue zapravo, zabavila sve koji ih prate.

Prijateljstvo koje traje i nakon braka

Ova bezazlena Instagram razmjena samo je još jedan dokaz iznimno skladnog odnosa koji bivši supružnici njeguju nakon razvoda. Indira i Miroslav ostali su ne samo bliski prijatelji, već i poslovni partneri, a pjevačica često ističe kako je njihova suradnja "fantastična".

Zajedno brinu o kujici Blue, a njihova povezanost vidljiva je i u drugim životnim situacijama. Pratitelji se sjećaju dirljive objave iz ožujka 2025. godine, kada se Miroslav borio za zdravlje svojeg mačka, a Indira mu je tada pružila javnu podršku emotivnom porukom. Par je nakon razvoda viđen i na zajedničkim putovanjima, poput onog u svetište Lourdes u Francuskoj krajem 2024. godine, što potvrđuje da je njihovo prijateljstvo čvrsto i iskreno.

Iako mnoge njihove zajedničke objave potaknu nagađanja o pomirenju, Indira i Miroslav dosljedno objašnjavaju kako ih vežu poštovanje i prijateljstvo. Slatka prepirka oko toga čija je Blue "više" samo je još jednom razveselila njihove pratitelje i pokazala kako ljubav i briga mogu postojati u različitim oblicima, čak i nakon završetka braka.

