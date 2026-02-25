Atmosfera se zahuktava u Slavonskom Brodu! Bojković poručio u kameru: 'I njemu ću j**** mater'

Vodeća regionalna MMA organizacija, Fight Nation Championship (FNC), na korak je do svog novog velikog događaja, FNC 28, koji će se održati ove subote u Slavonskom Brodu. Kako bi dodatno podigli napetost uoči priredbe za koju su sve ulaznice odavno rasprodane, na svom su službenom Instagram profilu objavili najavu za prvu epizodu novog dokumentarnog serijala "Fight Life", pružajući fanovima ekskluzivan uvid u tjedan borbe.

Ekskluzivni uvid u pripreme boraca

U videu su prikazani kadrovi iz dvorane Ahileja gdje se spremaju Marko Bojković i Veljko Aleksić, a u jednom trenutku se čuje kako Bojković poručuje u kameru: "I njemu ću je*** mater", a nakon toga je poručio i to da više nikada neće izgubiti, pa makar i zaradio diskvalifikaciju, poraz više nije opcija...

Ovaj potez FNC-a još jednom potvrđuje zašto se smatraju "UFC-om Balkana i Europe", budući da neprestano ulažu u visoku kvalitetu produkcije i interakciju s publikom.

Reakcije fanova i povratak kontroverzne zvijezde

Glavna zvijezda večeri u Slavonskom Brodu bit će neporaženi i iznimno popularni, ali i kontroverzni borac Marko "The Skull Crusher" Bojković, čiji povratak u kavez izaziva ogromnu pažnju. Njegov protivnik bit će Ivan Vulchyn, a upravo je Bojković, čini se, glavna tema komentara ispod objave. Reakcije fanova su, kao i obično kada je on u pitanju, podijeljene. Dok mu jedni pružaju podršku, drugi ne štede kritike na račun njegovog ponašanja i izbora protivnika. Komentari poput "Lako se ku**it kad ti konobara za protivnika daju, lakrdijo!" i "Evo opet laje ide treći poraz" svjedoče o tome koliko Bojković polarizira javnost, što ga ujedno čini i jednim od najvećih magneta za publiku u regiji.

