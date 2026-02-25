Promjena timova i nova vila! Djevojke više ne igraju po istim pravilima: 'Ne bih rekla očajnički, ali skretala je pažnju na sebe'

Pravila igre su se promijenila i djevojke na svakom koraku komentiraju novonastalu situaciju.

„Sviđa mi se što smo dobile ovu priliku“, zahvalne su neke.

„Jako puno promjena u jako malo vremena i malo sam zbunjena“, dodaje druga dama.

Veliki tulum na bazenu mogao bi otkriti nove simpatije i iznenađujuće iskrice. Uz sunce, kupanje i koktele, pojedine dame neće moći skinuti pogled s Karla i Petra, a past će i prvi zagrljaji. Jedna djevojka neće moći sakriti da je brzo zaboravila Karla i spremna je potpuno se posvetiti Petru.

„Znam da sam mu zanimljiva jer i na cocktail-partyjima očima traži mene. Shvatila sam to, i druge cure su shvatile. Mislim da je samo čekao priliku da može razgovarati sa mnom“, poručit će.

„Ne bih rekla očajnički, ali dosta je skretala pažnju na sebe“, komentirat će suparnice ovaj razvoj situacije.

Ipak, jedna će djevojka određene situacije protumačiti kao provokacije i pokazati svoju ljutnju te napustiti party. Što se krije iza svega?

Dan će završiti zajedničkom večerom od koje će svatko probati izvući najbolje za sebe i izboriti se za pažnju.

„Vidim da je prazan stolac pored njega i ja ću tu sjesti. Možda neki dodiri ispod stola...“ poručuje jedna samouvjerena kandidatkinja.

„Čudna atmosfera... Totalno neprirodna situacija. Sjedimo, gledamo tko će prvi i kako će krenuti taj razgovor“, dodaje druga.

Petar i Karlo naći će se na pravom ispitivanju, a neka će pitanja biti itekako škakljiva. Koje će djevojke dobiti neočekivanu priliku za razgovor nasamo?

A kad emocije ponesu, i djevojke se neće suzdržavati od međusobnog kritiziranja. Jedna kandidatkinja posebno je na tapeti ostalih.

Nova epizoda 'Gospodina Savršenog' na rasporedu je večeras od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

