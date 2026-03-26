Hanka Paldum živi u oronuloj kući u Sarajevu i osmijehom skriva najteže razdoblje

Bosanskohercegovačka pjevačica sevdalinki i folk pjesama Hanka Paldum živi u Bistriku, jednom od najstarijih naselja grada Sarajeva, smještenom na lijevoj obali rijeke Miljacke. Iako bi mnogi mislili da kao "kraljica sevdalinki" živi u raskoši, srpski Kurir donosi fotografije koje pokazuju sasvim drugačiju situaciju.

Kako pišu, njezina se kuća ističe od ostalih jer je fasada stara pa i čitava kuća izgleda oronulo, izuzevši stolariju koja je nedavno promijenjena.

Također, susjedi poznate 69-godišnje glazbenice otkrivaju da glazbenica danas ne živi kao nekoć...

Naime, otkako je njezin 40-godišnji sin Mirzad završio u zatvoru, glazbenica se osjeća posramljeno te više ne izlazi u javnost kao što je to nekoć običavala činiti.

"Sva ta sramota zbog sina joj je veoma teška, i iako se čini da je snažna jer ne skida osmijeh s lica u javnosti, u privatnosti je potpuno drugačija", rekao je Hankin susjed za Kurir otkrivši kako je se može susresti tek kada ide u džamiju ili ako ima nastup.

Susjed je također ispričao kako je uvjeren kako Paldum redovito posjećuje sina koji se radi psihičkog, fizičkog i seksualnog zlostavljanja nalazi u Kazneno-popravnom zavodu Zenica. Vidio ju je kako sinu odnosi pakete s hranom i odjećom, a tvrdi kako je plakala danima kada su joj rekli da je završio u samici: "Zaista je patila u životu s njim."

O karakteru sina susjed nije puno otkrivao, osim što je objasnio kako je uvijek bio problematičan te jednostavno tip osobe koja se druži sa sumnjivim tipovima.

Međutim, kako tvrdi ima pomoć svoje 44-godišnje kćeri Minele koja je uvijek uz nju te joj pomaže i u karijeri i u životu. Objašnjava kako su majka i kći vrlo slične, a obje je čitava situacija s problematičnim Mirzadom itekako povrijedila.

Iza ove poznate glazbenice dva su braka. U ranom razdoblju svoje karijere bila je udana za Muradifa Brkića s kojim ima sina Mirzada i kćer Minelu. Nakon rastave s Brkićem udala se za Fuada Hamzića. Brak je trajao sedam godina, a glazbenica je shvatila da ni ovaj suprug nije za nju jer joj "ne ukazuje poštovanje".

