S jedne strane zabava, s druge policija i prosvjedi: Što kažu ljudi na ulicama Beča?

Uskoro počinje glazbeni spektakl godine na kojem će Europa dobiti pobjednika jubilarnog 70. Eurosonga. Beč je zbog toga pod opsadom policije, ali i fanova, dok jedni pjevaju i plešu ulicama grada, drugi prosvjeduju zbog sudjelovanja Izraela.

''Ima malo više favorita, mani je osobno Australija, Francuska'', kažu Andrea i Dino s Brača. Steve iz Londona rekao je svoju prognozu. ''Australija. Ili Finska. Netko od njih dvoje'', kaže.

Foto: RTL DANAS

Pred kamere su stale i Katie i Homi iz Lübecka koje smatraju da će pobjedu odnijeti Finska.

''Australija. Ili Grčka. Da, da, definitivno Australija'', kažu Vicent i Roman iz Pariza. Svoje favorite otkrio je i Neco iz Španjolske.

''Hrvatska je u mojih top 5. Hrvatska, Bugarska, Australija, Cipar ili Švedska'', rekao je Neco.

Foto: RTL DANAS

U top 5 prema predviđanjima zasad nismo, naše Lelekice su 15. No sudeći prema komentarima fanova, sve je moguće.

''Totalno epski, čarobno. Filmski nastup'', opisao je Neco nastup hrvatskih predstavnica.

Foto: RTL DANAS

''Žiriju će se sviđati i ljudi koji razumiju značenje i suosjećaju s tim, će također dati puno bodova'', rekla je Natalia iz Beča.

I dok u Eurovizijskom selu 30 tisuća fanova nestrpljivo iščekuje spektakl - oko bečke Wiener Stadthalle, dvorane gdje će na pozornicu izaći predstavnici svojih zemalja, prosvjedi protiv sudjelovanja Izraela.

''Mislimo da država koja provodi genocid ne bi trebala biti pozvana u Austriju da pjeva svoje pjesme i da je se slavi'', rekla je jedna prosvjednica.

Foto: RTL DANAS

Zato je grad danima pod policijskom opsadom, od policajaca u civilu i pasa tragača do sustava za obranu od dronova, dok FBI nadzire moguće kibernetičke napade.

''Bečka policija i Ministarstvo unutarnjih poslova iznimno su zadovoljni kako sve protječe. Imali smo vrlo malo intervencija'', rekao je Paul Eidenberger, glasnogovornik austrijske savezne policije. Izrael je prema predviđanjima na 5. mjestu, nakon Grčke i Bugarske.

Foto: RTL DANAS

Finska od početka drži vodeću poziciju, no sve više prognoza pobjedu prebacuje Australiji. Ali ništa još nije sigurno. Sinoć su izvođači pred žirijem imali generalnu probu. Za Lelekice je, poručuju, prošla odlično, a u nastupu za finale neće biti promjena.