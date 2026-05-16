Europa je prije 22 godine poludjela za njom: Kako danas izgleda Ruslana?

Večeras će tijekom finala Eurosonga u Beču nastupiti ukrajinska pjevačica Ruslana Lyzhychko (52) kao dio posebnog revijalnog programa povodom 70 godina natjecanja. Ruslana je jedna od najpoznatijih pobjednica Eurosonga koja je 2004. godine pobijedila s pjesmom "Wild Dances" i Ukrajini donijela prvu pobjedu u povijesti natjecanja. Njezin nastup ostao je zapamćen po snažnoj energiji, spoju modernog zvuka i tradicionalnih karpatskih motiva te upečatljivoj koreografiji. Nakon pobjede postala je međunarodna zvijezda, a kasnije se aktivno uključila i u društveni i humanitarni život Ukrajine.