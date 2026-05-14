Za njima je poludjela Europa, a evo i zašto: Tko su favoriti na ovogodišnjem Eurosongu?

Foto: Jessica Gow/TT/Shutterstock Editorial/Profimedia

Pjesma čiji naslov u prijevodu znači "Bacač plamena" spoj je moćnog pop-rock zvuka, elektroničkih elemenata i virtuozne violine po kojoj je Linda Lampenius poznata diljem Europe

14.5.2026.
15:35
Hot.hr
Večeras je na rasporedu druga polufinalna večer Eurosonga, a uzbuđenje među eurovizijskim fanovima sve je veće. Nakon prve polufinalne večeri poznat je dio finalista, a Hrvatska je već osigurala svoje mjesto u velikom subotnjem finalu. Prema trenutačnim predviđanjima, hrvatski predstavnik nalazi se na solidnom 12. mjestu u ukupnom poretku favorita za pobjedu.

Ipak, najveću pozornost ove godine privlači Finska, koja je uvjerljivo zasjela na vrh eurovizijskih ljestvica. Finski predstavnici Linda Lampenius i Pete Parkkonen s pjesmom Liekinheitin trenutačno imaju čak 37 posto šanse za pobjedu prema eurovizijskim ljestvicama.

Pjesma čiji naslov u prijevodu znači “Bacač plamena” spoj je moćnog pop-rock zvuka, elektroničkih elemenata i virtuozne violine po kojoj je Linda Lampenius poznata diljem Europe. Upravo je taj neobičan spoj klasične glazbe i modernog eurovizijskog spektakla osvojio publiku i kritičare.

Linda Lampenius jedno je od najpoznatijih glazbenih imena u Finskoj. Riječ je o svjetski priznatoj violinistici koja je još kao djevojčica nastupala diljem Europe, Azije i Sjeverne Amerike. Poznata je i pod umjetničkim imenom Linda Brava, a iza sebe ima uspješnu međunarodnu karijeru, autobiografiju i dokumentarni serijal nagrađen finskom televizijskom nagradom Golden Venla.

S druge strane, Pete Parkkonen finskoj je publici postao poznat nakon sudjelovanja u showu “Idols”, gdje je 2008. godine osvojio treće mjesto. Nakon toga izgradio je uspješnu pop i soul karijeru te postao jedno od prepoznatljivijih glazbenih lica u Finskoj. 

