Za ubojstvo glumca optužen sin njegove partnerice: 'Upravo sam ubio čovjeka od grijeha'

Tužitelji su u petak podigli optužnicu za ubojstvo protiv muškarca uhićenog zbog smrtonosnog uboda nožem veterana holivudskog glumca Jamesa Handyja, poznatog lica u desecima filmova i televizijskih serija već pola stoljeća, čija je partnerica majka osumnjičenika. Bude li osuđen, ⁠Michael Gledhill (44), koji je u srijedu zatvoren kao osumnjičenik, suočava se s do 26 godina zatvora, priopćio je ured okružnog tužitelja Los Angelesa.

U zasebnoj izjavi u četvrtak, policija je rekla da je Gledhill uhićen nakon što je u srijedu zaustavio policiju u blizini mjesta ubojstva u gradskoj četvrti Tarzana i rekao policajcima da je on onaj kojeg traže. Policija je rekla da su policajci poslani nakon zagonetnog poziva na broj 911 u kojemu je muškarac operaterima rekao: "Ja sam sin čovječji. Upravo sam ubio čovjeka od grijeha".

Foto: Clint Brewer Photography/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Foto: BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Policajci koji su intervenirali pronašli su 81-godišnjeg muškarca bez svijesti na travnjaku ispred kuće svoje partnerice s ubodnom ranom u prsima. Ubrzo nakon toga proglašen je mrtvim u obližnjoj bolnici, priopćila je policijska uprava Los Angelesa. Gledhill je živio u kući svoje majke, rekla je policija. Žrtva je kasnije identificirana kao Handy, plodan karakterni glumac čija filmska djela uključuju sporedne uloge u filmovima "Brighton Beach Memoirs", "Arahnophobia", "Jumanji", "Unbreakable" i "Logan".

Foto: Youtube/Screenshot

Njegov posljednji nastup na velikom platnu bio je uloga starijeg barmena po imenu Jimmy u baru koji su posjećivali vojni piloti borbenih lovaca u hitu Toma Cruisea iz 2022. "Top Gun: Maverick". Handy se također pojavio u brojnim televizijskim emisijama koje datiraju iz 1970-ih, često portretirajući likove iz policije ili autoritete.

Policija je ubojstvo opisala kao izolirani incident, ali nije ponudila mogući motiv za ubojstvo. Gledhill se trebao prvi put pojaviti na sudu u petak, ali ne zna se je li dobio pravnog zastupnika.

Smrt Jamesa Handyja od posljedica uboda nožem drugi je slučaj ubojstva poznate osobe nožem koji je privukao veliku pozornost javnosti u Los Angelesu u zadnjih šest mjeseci. U prosincu su glumac i redatelj Rob Reiner i njegova supruga, fotografkinja i producentica Michele Reiner, ubijeni u svojoj vili u Brentwoodu. Njihov mlađi sin, Nick Reiner, zbog tih ubojstava optužen je za dva ubojstva prvog stupnja.