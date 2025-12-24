FREEMAIL
SMRTNA KAZNA? /

Poznati novi zastrašujući detalji ubojstva Roba i Michele Reiner čiji se sin nalazi iza rešetaka

Foto: Profimedia

Očekuje se da će se Nick izjasniti kako nije kriv zbog neubrojivosti

24.12.2025.
9:56
Hot.hr
Profimedia
Pojavili su se novi, potresni detalji o ubojstvima Roba i Michele Reiner nakon što je Zavod za javno zdravstvo okruga Los Angeles objavio njihove smrtovnice. Prema dokumentima do kojih je došao Page Six, glumac i redatelj te njegova supruga preminuli su 14. prosinca, svega nekoliko minuta nakon što su zadobili višestruke ubodne rane zadobivene nožem.

Poznati novi zastrašujući detalji ubojstva Roba i Michele Reiner čiji se sin nalazi iza rešetaka
Foto: Jeffrey Mayer/mpi/capital Pictures/profimedia

Stravično ubojstvo 

Njihova tijela su kremirana, a posmrtni ostaci predani su njihovu starijem sinu Jakeu Reineru (34). Prema sadržaju smrtovnica, o kojima je TMZ prvi izvijestio, Rob Reiner, koji je imao 78 godina, i njegova supruga Michele (70) pronađeni su mrtvi u svom domu u četvrti Brentwood u kasnim poslijepodnevnim satima 14. prosinca. Njihova 28-godišnja kći Romy Reiner zatekla ih je izbodene, a izvori navode da su im prerezani grkljani. Ured sudskog mrtvozornika okruga Los Angeles smrt je službeno okarakterizirao kao ubojstvo.

Poznati novi zastrašujući detalji ubojstva Roba i Michele Reiner čiji se sin nalazi iza rešetaka
Foto: Aff/abaca/abaca Press/profimedia

Nekoliko sati kasnije uhićen je njihov mlađi sin Nick Reiner (32), koji je, prema navodima, ranije dijagnosticiran sa shizofrenijom i ima dugu povijest ovisnosti o drogama. Uhićen je u blizini Exposition Parka u središtu Los Angelesa, nakon što je navodno ostavio krvave tragove u hotelu u Santa Monici. Optužen je za dva kaznena djela ubojstva prvog stupnja uz otegotnu okolnost višestrukog ubojstva te će do ročišta 7. siječnja biti zadržan u samici u pritvorskom centru Twin Towers.

Poznati novi zastrašujući detalji ubojstva Roba i Michele Reiner čiji se sin nalazi iza rešetaka
Foto: Goffphotos.com/goff Photos/profimedia

Doživotni zatvor ili smrtna kazna

Očekuje se da će se Nick izjasniti kako nije kriv zbog neubrojivosti. Prijeti mu maksimalna kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta ili smrtna kazna.

Noć prije ubojstava Rob i Michele poveli su Nicka na božićnu zabavu u kuću Conana O’Briena. Navodno su ga nerado ostavljali samog kod kuće jer se njegovo “ekstremno ponašanje” posljednjih tjedana dodatno pogoršalo. Tijekom zabave Nick je, prema svjedočenjima, pokazivao neobično ponašanje i upustio se u svađu s roditeljima, a Rob je navodno rekao kako se boji da bi mu sin jednog dana mogao nauditi, piše Page Six.

 

Poznati novi zastrašujući detalji ubojstva Roba i Michele Reiner čiji se sin nalazi iza rešetaka