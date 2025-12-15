FREEMAIL
SUMNJIVE OKOLNOSTI /

Rob Reiner se posvađao sa sinom na božićnoj zabavi samo dan prije nego što je ubijen

Rob Reiner se posvađao sa sinom na božićnoj zabavi samo dan prije nego što je ubijen
Foto: Xpuspap/backgrid Uk/profimedia

Svo troje viđeni su zajedno na zabavi

15.12.2025.
21:53
Hot.hr
Xpuspap/backgrid Uk/profimedia
Slavni redatelj Rob Reiner, njegova supruga Michele i njihov sin Nick u subotu navečer bili su zajedno na božićnoj zabavi Conana O’Briena. Na zabavi su, prema izvorima iz obitelji Reiner za TMZ, Rob i Nick vodili „vrlo glasnu raspravu“, dovoljno glasnu da su je mnogi prisutni mogli čuti. Nakon toga, Rob i Michele napustili su zabavu. Nije poznato je li Nick također tada otišao. TMZ je prvi izvijestio o toj svađi između Roba i Nicka prije ubojstava.

Foto: Jeffrey Mayer/mpi/capital Pictures/profimedia

Problematični sin

Nick Reiner godinama se suočavao s teškom ovisnošću o drogama, o čemu je rijetko, ali otvoreno govorio u javnosti. U intervjuu iz 2016. godine Nick je iskreno govorio o početku svoje borbe, otkrivši da je prvi put završio na rehabilitaciji već kao petnaestogodišnjak. Time je započeo dug i iscrpljujući niz pokušaja liječenja koji su obilježili njegove rane godine. Do 22. godine, kako je sam priznao, prošao je kroz čak 17 različitih ustanova za liječenje ovisnosti, a svojevremeno je živio na ulici. Ta su iskustva kasnije poslužila kao temelj za poluautobiografski film Being Charlie iz 2015. godine, na kojem je surađivao s ocem, koji je film i režirao.

Foto: Goffphotos.com/goff Photos/profimedia

Izvori iz obitelji kazali su za TMZ da je Michele u posljednjih nekoliko mjeseci prijateljima često pričala da su ona i Rob došli do krajnjih granica zbog Nickovih mentalnih problema i navodnih problema s drogama, te nisu znali što učiniti sa sinom. Rekla je: „Pokušali smo sve.“, piše TMZ.

Uhićen je 

Kao što je poznato, legendarni glumac i redatelj i njegova supruga pronađeni su ubijeni u svom domu, a Nick je uhićen u ponedjeljak ujutro i optužen za ubojstvo te je pritvoren uz jamčevinu od 4 milijuna dolara.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Uhićenom sinu ubijenog holivudskog para određena jamčevina od 4 milijuna dolara 

Rob ReinerUbojstvoSvađaUhićenje
