Rob Reiner se posvađao sa sinom na božićnoj zabavi samo dan prije nego što je ubijen

Slavni redatelj Rob Reiner, njegova supruga Michele i njihov sin Nick u subotu navečer bili su zajedno na božićnoj zabavi Conana O’Briena. Na zabavi su, prema izvorima iz obitelji Reiner za TMZ, Rob i Nick vodili „vrlo glasnu raspravu“, dovoljno glasnu da su je mnogi prisutni mogli čuti. Nakon toga, Rob i Michele napustili su zabavu. Nije poznato je li Nick također tada otišao. TMZ je prvi izvijestio o toj svađi između Roba i Nicka prije ubojstava.

Problematični sin

Nick Reiner godinama se suočavao s teškom ovisnošću o drogama, o čemu je rijetko, ali otvoreno govorio u javnosti. U intervjuu iz 2016. godine Nick je iskreno govorio o početku svoje borbe, otkrivši da je prvi put završio na rehabilitaciji već kao petnaestogodišnjak. Time je započeo dug i iscrpljujući niz pokušaja liječenja koji su obilježili njegove rane godine. Do 22. godine, kako je sam priznao, prošao je kroz čak 17 različitih ustanova za liječenje ovisnosti, a svojevremeno je živio na ulici. Ta su iskustva kasnije poslužila kao temelj za poluautobiografski film Being Charlie iz 2015. godine, na kojem je surađivao s ocem, koji je film i režirao.

Izvori iz obitelji kazali su za TMZ da je Michele u posljednjih nekoliko mjeseci prijateljima često pričala da su ona i Rob došli do krajnjih granica zbog Nickovih mentalnih problema i navodnih problema s drogama, te nisu znali što učiniti sa sinom. Rekla je: „Pokušali smo sve.“, piše TMZ.

Uhićen je

Kao što je poznato, legendarni glumac i redatelj i njegova supruga pronađeni su ubijeni u svom domu, a Nick je uhićen u ponedjeljak ujutro i optužen za ubojstvo te je pritvoren uz jamčevinu od 4 milijuna dolara.