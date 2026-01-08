FREEMAIL
PA KAKO? /

Ovo se ne viđa često: Evertonov stoper zaradio crveni karton na nevjerojatan način

Ovo se ne viđa često: Evertonov stoper zaradio crveni karton na nevjerojatan način
Foto: Matt West/shutterstock Editorial/profimedia

Bio je i akter neobičnog isključenja protiv Manchester Uniteda, kada je nakon sukoba s njim isključen njegov suigrač Idrissa Gana Gueye

8.1.2026.
8:13
Sportski.net
Matt West/shutterstock Editorial/profimedia
Michael Keane obilježio je dvoboj Evertona i Wolverhamptona (1:1) na način kakav se rijetko viđa. Iako je u 17. minuti doveo domaćine u vodstvo, engleski stoper na kraju je postao tragičar utakmice.

Everton je vodstvo držao do 69. minute, kada je Matheus Mané izjednačio, a u samoj završnici Keane je napravio nevjerojatnu pogrešku.

U 83. minuti, nakon zračnog duela, potpuno nepotrebno povukao je suparnika za kosu, što je nakon VAR provjere rezultiralo izravnim crvenim kartonom i nervoznom završnicom za domaće. Ovdje pogledajte situaciju!

Zanimljivo, nije mu to prvi bizaran trenutak ove sezone, ranije je bio akter neobičnog isključenja protiv Manchester Uniteda, kada je nakon sukoba s njim isključen njegov suigrač Idrissa Gana Gueye.

POGLEDAJTE VIDEO: Olimpijska baklja u bajkovitim snježnim prizorima prošla je kroz regiju Emilia Romagna što je dodatno potaknulo olimpisjki duh

EvertonWolverhamptonCrveni Karton
Ovo se ne viđa često: Evertonov stoper zaradio crveni karton na nevjerojatan način