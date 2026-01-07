FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GRAĐANI NA KOLJENIMA /

Ne ide Guardioli bez Gvardiola: Manchester City primio težak udarac u lovu na titulu

Ne ide Guardioli bez Gvardiola: Manchester City primio težak udarac u lovu na titulu
×
Foto: News Images/ddp Usa/profimedia

Macnhester City nije uspio na svom terenu pobijediti Brighton

7.1.2026.
22:52
Hina
News Images/ddp Usa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nogometaši Manchester Cityja još jednom su propustili priliku ozbiljnije smanjiti zaostatak za vodećim Arsenalom nakon što su u susretu 21. kola engleskog prvenstva odigrali 1-1 protiv Brightona.

Bila je to zanimljiva utakmica s dosta prilika na obje strane, a na koncu je završilo 1-1. City je poveo u 41. minuti golom Erlinga Haalanda iz kaznenog udarca. Bio je to 150. Haalandov gol u dresu "Građana" u 173. nastupu.

Sjajni norveški napadač je time ušao u odabrano društvo igrača koji su postigli 150 i više golova u dresu Cityja. Listu predvodi Sergio Aguero sa 260 golova, Eric Brook je zabio 177, Tommy Johnson 166, a ispred Haalnada su i Colin Bell (153), Billy Meredith (152), te Joe Hayes (152). Brighton je izjednačio u 60. minuti golom Kaorua Mitome.

Za "Građane" nisu nastupili ozlijeđeni hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić.

Fulham je u gradskom derbiju pobijedio Chelsea sa 2-1. "Bluesi" su već u 22. minuti ostali s igračem manje nakon što je isključen Marc Cucurella. Bio je to već peti crveni karton "Bluesa" ove sezone. Više su imali samo u sezoni 2007/08. kada su sakupili šest isključenja.

Fulham je poveo u 55. minuti golom Raula Jimeneza, no u 72. je izjednačio Liam Delap. Pobjedu domaćinu donio je Harry Wilson u 81. minuti.

Crystal Palace i Aston Villa su odigrali bez golova, a Borna Sosa je za domaćine zaigrao od 90. minute.

Bournemouth je u odličnoj utakmici pobijedio Tottenham sa 3-2.

Gosti su poveli u petoj minuti golom Mathysa Tela, no domaćin je već u prvom poluvremenu okrenuo rezultat golovima Evanilsona (22) i Juniora Kroupija (36). Joao Palhinha je izjednačio u 78. minuti, no Antoine Semenyo je golom u petoj minuti nadoknade donio pobjedu domaćinu.

Brentford je bio uvjerljiv protiv Sunderlanda slavivši sa 3-0. Golove za domaćine zabili su Igor Thiago (30, 65) i Jegor Jarmoljuk (73). Sunderland je u 60. minuti pri rezultatu 1-0 imao jedanaesterac, ali je Caoimhin Kelleher obranio udarac Enza Le Feea.

Everton i Wolverhampton su remizirali 1-1, a domaćin je završio susret s dva igrača manje.

Everton je poveo u 17. minuti golom Michaela Keanea, a izjednačio je Mateus Mane u 69. minuti. Keane je "pocrvenio" u 83. minuti, dok je u posljednjim trenucima isključen i Jack Grealish.

Kolo će u četvrtak zatvoriti Arsenal i Liverpool.

Arsenal vodi na ljestvici sa 48 bodova, City i Aston Villa imaju po 43 boda, dok je Liverpool četvrti sa 34 boda.

POGLEDAJJTE VIDEO: Hrvatski rukometaši u četvrtak igraju protiv Njemačke u zagrebačkoj Areni

Manchester CityJoško GvardiolPremier Liga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
GRAĐANI NA KOLJENIMA /
Ne ide Guardioli bez Gvardiola: Manchester City primio težak udarac u lovu na titulu