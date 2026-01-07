FREEMAIL
UF, OPAKO /

Madriđani, je li vas strah? Goropadna Barcelona poslala zastrašujuću poruku

Madriđani, je li vas strah? Goropadna Barcelona poslala zastrašujuću poruku
Foto: Jose Breton/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Barcelona je rekorder ovog natjecanja s 15 trofeja, a i branitelj prošlogodišnjeg naslova osvojenog u dvoboju s Real Madridom

7.1.2026.
22:32
Hina
Jose Breton/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Nogometaši Barcelone prvi su finalisti španjolskog Superkupa nakon što su u srijedu u polufinalnom dvoboju odigranom na stadionu "King Abdullah Sports City" u Džedi pobijedili Athletic Bilbao s uvjerljivih 5-0.

Aktualni španjolski prvak je pitanje pobjednika riješio u prvom poluvremenu, kad je momčad Hansija Flicka od 22. do 38. minute postigla četiri pogotka. Golijadu je otvorio Ferran Torres (22). Fermin, koji je asistirao za prvi pogodak, bio je strijelac za 2-0 u 30. minuti, a onda je četiri minute poslije opet bio u ulozi asistenta, a gol je postigao Roony Bardghji.

Mladi Šveđanin je do kraja dvoboja upisao dvije asistencije, obje za strijelca Raphinhu, koji je u 38. minuti postigao četvrti pogodak Barcelone, a u 52. minuti i za konačnih 5-0.

Finale je na rasporedu u nedjelju (20 sati), a u njemu će se Barceloni suprotstaviti pobjednik drugog polufinalnog dvoboja, koji će biti odigran u četvrtak (20 sati), a sastat će se Atletico Madrid i Real Madrid.

Barcelona je rekorder ovog natjecanja s 15 trofeja, a i branitelj prošlogodišnjeg naslova osvojenog u dvoboju s Real Madridom (5-2). 

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski rukometaši u četvrtak igraju protiv Njemačke u zagrebačkoj Areni

Real MadridAtletico MadridBarcelonaHansi FlickAthletic Bilbao
