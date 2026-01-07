Madriđani, je li vas strah? Goropadna Barcelona poslala zastrašujuću poruku

Nogometaši Barcelone prvi su finalisti španjolskog Superkupa nakon što su u srijedu u polufinalnom dvoboju odigranom na stadionu "King Abdullah Sports City" u Džedi pobijedili Athletic Bilbao s uvjerljivih 5-0.

Aktualni španjolski prvak je pitanje pobjednika riješio u prvom poluvremenu, kad je momčad Hansija Flicka od 22. do 38. minute postigla četiri pogotka. Golijadu je otvorio Ferran Torres (22). Fermin, koji je asistirao za prvi pogodak, bio je strijelac za 2-0 u 30. minuti, a onda je četiri minute poslije opet bio u ulozi asistenta, a gol je postigao Roony Bardghji.

Mladi Šveđanin je do kraja dvoboja upisao dvije asistencije, obje za strijelca Raphinhu, koji je u 38. minuti postigao četvrti pogodak Barcelone, a u 52. minuti i za konačnih 5-0.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Finale je na rasporedu u nedjelju (20 sati), a u njemu će se Barceloni suprotstaviti pobjednik drugog polufinalnog dvoboja, koji će biti odigran u četvrtak (20 sati), a sastat će se Atletico Madrid i Real Madrid.

Barcelona je rekorder ovog natjecanja s 15 trofeja, a i branitelj prošlogodišnjeg naslova osvojenog u dvoboju s Real Madridom (5-2).

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski rukometaši u četvrtak igraju protiv Njemačke u zagrebačkoj Areni