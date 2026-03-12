Nova akcija EPPO-a u Slavoniji: Uhićene dvije osobe zbog muljaže sa subvencijama za dječji vrtić

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv dvije osobe i dječjeg vrtića zbog sumnje na subvencijsku prijevaru i krivotvorenje isprava. Dvije osumnjičene uhićene su u srijedu na zahtjev EPPO-a, nakon istražnih radnji u suradnji sa osječko-baranjskom policijom.

Šezdesetsedmogodišnjakinja i 41-godišnjakinja sumnjiče se za subvencijsku prevaru i krivotvorenje isprava, potvrdila je osječko-baranjska policija.

Sumnja se da su od prosinca 2021. do kolovoza 2023., kao odgovorne osobe vrtića u Đakovu tražile bespovratna sredstva za provedbu projekta fonda Europske unije, a onda krivotvorile i u dokumentaciji neistinito prikazivale aktivnosti koje se nisu provodile. Tako su si pribavile 210.084 eura koristi.

Iz EPPO pojašnjavaju da se radi o subvencijama kojima se trebala poboljšati usluga za djecu u dječjem vrtiću s objektima u Đakovu i Vrpolju. Europska unija projekt je sufinancirala 85 posto iz Europskog socijalno fonda, dok je ostalih 15 posto sufinancirala Hrvatska vlada.

Šteta od 210 tisuća eura

"Postoji osnovana sumnja da su osumnjičene osobe, uključujući i osnivača dječjeg vrtića, pripremile više lažnih izvješća o provedbi projekta koji uključuje produljeno radno vrijeme vrtića kao i lažnu evidenciju prisutnosti djece tijekom tog produljenog radnog vremena, a koja su zatim dostavljena Hrvatskom zavodu za zapošljavanje kako bi se opravdali podneseni zahtjevi za isplatom potpore", izvijestio je u četvrtak EPPO.

Hrvatski zavod za zapošljavanje odobrio je plaćanje po skoro svim dostavljenim zahtjevima, što je ukupno 210.084,09 eura. Sumnja se da su ta sredstva potrošena nenamjenski.

Osumnjičenice su tako, sumnja se, oštetili Europski socijalni fond za 178.571,45 eura, a državni proračun 31.512,64 eura.

Službenici Službe gospodarskog kriminaliteta i korupcije osječko-baranjske policije u srijedu su u Đakovu obavili pretragu vrtića i domova te drugih prostorija kojima se koriste uhićene pri čemu su pronašli i oduzeli računalo, prijenosno računalo, mobiteli, prijenosni uređaj za pohranu podataka i poslovnu dokumentaciju.

Osumnjičene su predane pritvorskom nadzorniku zagrebačke policije, a posebno izvješće dostavljeno je Uredu europskog javnog tužitelja.

